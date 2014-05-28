عدم وجود زیرساختها مهمترین مشکل بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید تعاون روستایی استان افزود: نبود زیرساخت در بخشهای مختلف کشاورزی موجب نگرانیهایی برای جامعه کشاورزان و مسئولان شده است.
وی با بیان اینکه این استان دارای ظرفیتها و پتانسیل مناسب در زمینههای مختلف است، افزود: اعتبارات استانی جوابگوی زیرساختها نیست و مسئولین ارشد کشوری و استانی باید توجه ویژهای به این امر داشته باشند.
گوهرگانی با اشاره به ظرفیتهای بخشهای مختلف کشاورزی استان گفت: بخش کشاورزی همواره نیازمند توجه ویژه مسئولان است و فراهم کردن زیرساختهای بخش کشاورزی در این استان یک ضرورت است.
وی تکمیل مراکز خرید محصولات را از مهمترین این نیازمندیها عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال با همکاری تعاون روستایی و سازمان غله در مناطق مختلف استان که تولید گندم، کلزا و جو وجود داشت مناطق خرید راهاندازی کردیم ولی این مراکز فاقد زیرساخت لازم حتی باسکول هستند.
گوهرگانی تاکید کرد: باید زیرساختهای لازم برای مراکز خرید محصولات سردخانهای، دامی و زراعی در استان فراهم شود.
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