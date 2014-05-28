مردم نسبت به محیط زیست اطراف خود بی تفاوت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جمعه پور بعد از ظهر چهارشنبه در محل محیط زیست شهرستان کاشمر با بیان اینکه طی چند سال اخیر علی رغم اینکه با جدیت در بحث پسماند و تفکیک زباله در شهرداری ها مطرح شده است به خوبی اقدامی صورت نگرفته است اظهار کرد: کشورهای دیگر از زباله به عنوان یک منبع انرژی برنامه ریزی می کنند که ما در این امر بی تفاوتیم.

رئیس اداره محیط زیست کاشمر افزود: در تولید زباله بسیار اسراف کاری صورت می گیرد که نسبت به درست مصرف کردن همه ما بی تفاوتیم.

جمعه پور با بیان اینکه اگر مردم در تولید هرگونه وسایل بازیافتی کمی دقت داشته باشند که چه قدر هزینه برای تولید این امکانات از سرمایه کشور صرف شده است بهتر نسبت به جمع آوری و بازیافت آن دقت می کنند افزود: بعضی از وسایل قابل بازیافت چون کاغذ و پلاستیک از هدر رفت منابعی همچون درختان جلوگیری می کند.

وی با تاکید به اینکه حتی بعضی از زباله های قابل بازیافت همکنون برای طبیعت و زندگی ما به یک معضل تبدیل شده است تصریح کرد: رهاسازی پلاسیتک در طبیعت که قابل بازیافت است و با هزینه کمتری نسبت به تولید مورد استفاده دوباره قرار می گیرد با رها سازی در طبیعت خاک و منابع خاک را در حال از بین بردن است و متاسفانه استفاده از پلاستیک در کشاورزی جالیزی منطقه کاشمر نیز رسم شده است و به همین خاطر به علت عدم نفوذ آب از پلاستیک رها شده در مزارع حاصلخیرزی زمین های کشاورزی را کاهش می دهد.

رئیس اداره محیط زیست کاشمر افزود: با تلاش یک ارگان و یک نهاد نمی توان فرهنگ بازیافت و وسایل تجدید پذیر که سرمایه کمتری را هدر می دهد برای مردم اجرا کرد ولی مردم در این امر باید دقت بیشتری داشته باشند و طبیعت را برای آیندگان نیز به خوبی نگهداری کنند.

جمعه پور با بیان اینکه همکنون پلاستیک که به عنوان بزرگترین معضل برای طبیعت مطرح است، عمری فقط یکصد ساله دارد، گفت: گاهی به خاطر رها سازی مواد در طبیعت موجب مشکلات بهداشتی نیز در منطقه می شود که ضرر و زیان آن را خود مردم متحمل می شوند.

وی افزود: در بازیافت کاغذ باید همه توجه داشته باشیم که نعمت وجود درخت که بسیار برای ما مهم است برای تولید یک تن کاغذ بیش از دو هزار و 380 کیلو چوب از درخت سی سال سن به بالا، 440 هزار لیتر آب و7 هزار کیلو وات برق از سرمایه ملی کشور صرف تولید شده است، که اگر خواسته باشیم همین مقدار یک تن کاغذ را بازیافت کنیم هیچ در ختی قطع نمی شود، فقط 1800 لیتر آب مصرف می شود و دو هزار و 700 کیلووات برق مصرف می شود که درکاهش انرژی و سرمایه مصرفی کمک می کند.

رئیس اداره محیط زیست کاشمر اجرای تفکیک زباله را با اجرای محله محور مناسب دانست و گفت: اگرچه کار مناسبی شهرداری در بازیافت و تفکیک زباله با ایجاد کیوسک در شهرشروع کرده است ولی نیاز به فرهنگ سازی و همچنین توجه مردم به اطراف و محیط زیست و سرمایه هایی که به راحتی از بین میرود داشته باشند تا از معضلات زیست محیطی جلوگیری کرده و همچنین استفاده دوباره از سرمایه ها را ایجاد نمایند و در کنار این امر اشتغال زایی برای چندین نفر را مهیا کنند.