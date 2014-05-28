ارتباط با سازمان های مردم نهاد الویت مهم دفتر امور بانوان گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان، ضمن تاکید بر توجه جدی به منويات مقام معظم رهبري، گفت: مدیران بايد فعاليت هاي خود را به گونه اي انجام دهند که بانوان روستايي بتوانند در كنار بانوان شهري ديده شده و پيشرفت کنند.



وی افزود: مشاورین و کارشناسان امور بانوان فرمانداری های هر شهرستان بايد موضوع بانوان را به صورت جدی در شهرستان هاي خود پيگري كنند تا بتوان بانوان را به سمت موفقيت ها هدايت كنيم.



عبداللهي ارتباط با سازمان های مردم نهاد یکی اولویت های کاری خود دانست و عنوان داشت: باید نسبت به ارتباط با سمن ها توجه ویژه ای داشته باشيم و برای پیشرفت در حوزه بانوان مي توانيم دیدارهایی با ائمه جمعه هر شهرستان انجام دهيم تا آنان هم نسبت به مباحث بانوان آگاه باشند.

وی در پايان خاطرنشان كرد: مي توان با ارتباط با شورا و شهرداری به برخي از فعاليت هاي بانوان كمك كرد و در اين راه بايد بتوانيم فعاليت هايي انجام دهيم تا بانوان بهتر ديده شوند.