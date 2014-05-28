857 واحد صنعتی در کرمانشاه فعالیت دارند/ وجود 3 واحد پتروشیمی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه نشست هیات سرمایه گذاری کشور چین با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد.

در این نشست، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با اشاره به برخی از اولویتهای اقتصادی این استان، اظهار داشت: اولین اولویت ما در استان کرمانشاه، شامل فرآورده های معدنی و شیمیایی، صنعت و محصولات کشاورزی است.

رضا رحیمی گفت: در حال حاضر 3 واحد پتروشیمی در استان کرمانشاه فعال هستند.

وی با اشاره سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی در صنایع استان کرمانشاه، اظهار داشت: در بخش صنعت استان کرمانشاه بیش از 857 واحد دارای پروانه فعالیت هستند که آخرین آمارها نشان می دهد که 26 هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: یکی از ظرفیت های خوب استان کرمانشاه صنایع کاشی سازی است،در حال حاضر این استان ظرفیت تولید سالیانه بیش از 22 میلیون متر مربع کاشی را دارد.

رحیمی در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد از صادرات به کشور عراق از طریق بازارچه های مرزی کرمانشاه انجام می گیرد.

در ادامه این نشست، رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه به موقعیت ویژه این استان در بحث هم مرز بودن با کشور عراق اشاره کرد و اظهار داشت: این موقعیت ویژه فرصتهای بسیاری خوبی به استان کرمانشاه داده است که باید از این پتانسیل ها بهترین بهره را ببریم.

معراج محرابی گفت: طرحهای بسیار زیادی در این استان در حال ایجاد هستند که نیازمند سرمایه گذاری و نیز خرید تجهیزات هستند.