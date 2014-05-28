تعبیر سفیر سوریه در روسیه از انتخابات/ تمدید مهلت زمان رای گیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه دام پرس، کمیته قضایی عالی انتخابات ریاست جمهوری سوریه تصمیم به تمدید دوره انتخابات به مدت پنج ساعت در همه سفارتخانه های سوریه که در انتخابات در آنها برگزار می شود به سبب استقبال گسترده از رای گیری خبر داد.

بر این اساس رای گیری در انتخابات در سفارتخانه های سوریه تا ساعت دوازده شب ادامه خواهد یافت.

در لبنان منابع وابسته به سفارت سوریه از تمدید مهلت رای گیری انتخابات ریاست جمهوری برای یک روز دیگر از ساعت هفت صبح تا ساعت هفت عصر با توجه به استقبال گسترده سوری های مقیم لبنان خبر دادند.

این منابع بیان کردند: علت تمدید اقبال گسترده و عدم کفایت یک روز برای اخذ رأی است.

همزمان منابع امنیتی لبنانی با توجه به تمدید انتخابات از ساعت هفت صبح فردا تا 24 شب در سفارت سوریه در الیرزه و احتمال ترافیک در جاده بین المللی شام از شهروندان لبنانی خواست حتی المقدور از راههای منتهی به این جاده در مسیر الجمهور-الفیاضیه و الصیاد استفاده نکنند و در صورت ضرورت از جاده الباروک-تقاطع النهرین و عالیده-الشویفات و جاده ضهور الشویر-المونتیوردی استفاده کنند.

این درحالی است که ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو اعلام کرد: هر رای که سوری های به صندوق می اندازند تیری در قلب تروریسم است.