مراکز آموزش عالی کرمانشاه نیاز بازار تولید را به نیروهای مهارتی تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه نشست هیات سرمایه گذاری کشور چین با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه در محل اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد.

در این نشست، مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اظهار داشت: نیروی کار بسیار خوبی در استان کرمانشاه وجود دارد که می توانیم بهترین استفاده را از این ظرفیت در بخش صنعت ببریم.

سهراب دل انگیزان به نزدیکی استان کرمانشاه به کشور عراق اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران می توانند بهترین سرمایه گذاری را به صورت بلند مدت در استان کرمانشاه انجام دهند، زیرا بازار این استان نزدیکی و موقعیت بسیار خوبی با کشور همسایه دارد.

وی عنوان داشت: یکی دیگر از موقعیت های ویژه و امتیازات ما، وجود مراکز آموزش عالی در استان کرمانشاه است. این مراکز می توانند نیاز بازار تولید را به نیروهای مهارتی و علمی تامین کنند.

در ادامه، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه اظهار داشت: در استان کرمانشاه بیشتر شاهد کالاهای چینی هستیم تا مسافران چینی.

علی فعله گری گفت: باید زمینه های ایجاد بسترهای گردشگری بین کرمانشاه و استان های چین را فراهم کنیم، زیرا با وجود فرودگاه بین المللی کرمانشاه این امر تحقق پذیر خواهد بود.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: در حال حاصر تبادل و تعاملات اقتصادی بین استان کرمانشاه وکشور چین در بحث کارگاه های گلیم و فرش و همچنین فرآوری سنگ های قیمتی مناسب است.