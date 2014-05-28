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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۱۴

نتایج بخش مردان مسابقات آسیایی کشتی آلیش اعلام شد

نتایج بخش مردان مسابقات آسیایی کشتی آلیش اعلام شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: نتایج بخش مردان مسابقات آسیایی کشتی آلیش که به میزبانی گنبدکاووس در حال برگزاری است اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج این رقابت ها که در بخش مردان از ظهر چهارشنبه آغاز شده است در اوزان شرکت کننده به شرح زیر اعلام شد:

در وزن 60 کیلو گرم: 1- آل هوز کوشک 2- بردیف مکانگلدی هر دو از کشور ترکمنستان 3- محسن فرخی از ایران و ایوب بگنج نژاد از ایران شورای شهر گنبدکاووس

وزن 70 کیلوگرم: 1- قربانگلدی از ترکمنستان 2- روسولان از قرقیزستان 3- جوهان از ازبکستان و یاسر محمدی از ایران

وزن 80 کیلوگرم: 1- یعقوب کر از گنبدکاووس 2- تاپیلوف روسلان از کشور قرقیزستان 3 - عبدالرحمان جزحان از ازبکستان و یاسر محمدی از تیم ب ایران

وزن 100 کیلوگرم: 1- چاریف آتامراد از ترکمنستان 2- عبدالواحد محمدی از تیم ج ایران 3- نواز علی از پاکستان و بردی بک اف از قرقیزستان

وزن 100 + کیلوگرم: 1- رجبعلی اراز از ترکمنستان 2- سعید وافری از ایران 3- عظیم خوجه زاده تراج و ناصر صحرایی از ایران

وزن آزاد : 1- آکایف از قرقیزستان 2- سالم اموراحمد قرقیزستان 3- ایلیا نظراف تاجیکستان و اراز قلی دهقان از ایران

پنجمین دوره رقابت های آلیش قهرمانی آسیا در دو بخش بانوان و آقایان از چهارم الی هشتم خردادماه با حضور 17 کشور آسیایی در سالن المپیک گنبدکاووس در حال برگزاری است.

 

کد مطلب 2300869

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