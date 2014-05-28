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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۴۲

سردار افراسیابی:

اعزام 20 هزار نفر از خراسان رضوی به مرقد امام خمینی(ره)/ حضور پاسداران در اردوهای جهاد سازندگی

اعزام 20 هزار نفر از خراسان رضوی به مرقد امام خمینی(ره)/ حضور پاسداران در اردوهای جهاد سازندگی

مشهد – خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) گفت: سال جاری از سطح استان خراسان رضوی۲۰ هزار نفر با حضور در مرقد امام راحل در مراسم ارتحال ایشان شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر افراسیابی، چهارشنبه شب در نشست خبری بزگداشت مقام پاسدار اظهار کرد: به منظور برگزاری بهتر و مطلوب تر مراسم ارتحال امام جلسات متعددی در استانداری و فرمانداری برگزار شده و نخستین کاروان در روز 12خرداد ماه و گروهی دیگر در 13خرداد ماه اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: هزینه هر نفری که به مرقد امام اعزام می شود 90هزار تومان برآورد شده و عمده این هزینه‌ها مربوط به حمل و نقل بوده از مرکز استان حدود 25 تا 30 درصد با قطار اعزام شوند.

سردار افراسیابی در خصوص ویژه برنامه های هفته بزرگداشت پاسدار، ادامه داد: در نخستین روز هفته پاسدار که روز جمعه است، پاسداران با حضور در نماز جمعه حضور یافته و فرماندهان و مسئولان سپاه به سخنرانی می پردازند.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع)  افزود: تجلیل و سرکشی از خانواده‌های شهی، دیدار با نماینده ولی فقیه استان، ائمه جمعه شهرستان‌ها، معرفی نخبگان پاسدار در عرصه‌های گوناگون و  حضور پاسداران در اردوهای جهاد سازندگی، بخش دیگری از برنامه‌های امسال هفته پاسدار است.

وی از  دیدار پاسداران استان با علما و اساتید اخلاق خبر داد و گفت: سپاه در حوزه جنگ نرم اقدامات متعددی را انجام داده و با برگزاری کلاس‌های حلقه‌های صالحین شبهات در زمینه جنگ نرم برطرف شده و همچنین ما برای پاسداری از ارزش‌های دین در فضای مجازی حضور پیدا کرده‌ایم تا آگاهی بخشی و اثربخشی مناسبی در حوزه فرهنگ و مباحث جنگ نرم داشته باشیم.

وی از  اعزام 20 هزار نفر به مرقد امام خمینی (ره) خبر داد و افزود: سال جاری از سطح استان خراسان رضوی ۲۰ هزار نفر با حضور در مرقد امام راحل در مراسم ارتحال ایشان شرکت می کنند و در این راستا نخستین کاروان در روز 12خرداد ماه و گروهی دیگر در 13خرداد ماه اعزام خواهند شد.

 

 

 

کد مطلب 2300874

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