اعزام 20 هزار نفر از خراسان رضوی به مرقد امام خمینی(ره)/ حضور پاسداران در اردوهای جهاد سازندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر افراسیابی، چهارشنبه شب در نشست خبری بزگداشت مقام پاسدار اظهار کرد: به منظور برگزاری بهتر و مطلوب تر مراسم ارتحال امام جلسات متعددی در استانداری و فرمانداری برگزار شده و نخستین کاروان در روز 12خرداد ماه و گروهی دیگر در 13خرداد ماه اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: هزینه هر نفری که به مرقد امام اعزام می شود 90هزار تومان برآورد شده و عمده این هزینه‌ها مربوط به حمل و نقل بوده از مرکز استان حدود 25 تا 30 درصد با قطار اعزام شوند.

سردار افراسیابی در خصوص ویژه برنامه های هفته بزرگداشت پاسدار، ادامه داد: در نخستین روز هفته پاسدار که روز جمعه است، پاسداران با حضور در نماز جمعه حضور یافته و فرماندهان و مسئولان سپاه به سخنرانی می پردازند.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا(ع) افزود: تجلیل و سرکشی از خانواده‌های شهی، دیدار با نماینده ولی فقیه استان، ائمه جمعه شهرستان‌ها، معرفی نخبگان پاسدار در عرصه‌های گوناگون و حضور پاسداران در اردوهای جهاد سازندگی، بخش دیگری از برنامه‌های امسال هفته پاسدار است.

وی از دیدار پاسداران استان با علما و اساتید اخلاق خبر داد و گفت: سپاه در حوزه جنگ نرم اقدامات متعددی را انجام داده و با برگزاری کلاس‌های حلقه‌های صالحین شبهات در زمینه جنگ نرم برطرف شده و همچنین ما برای پاسداری از ارزش‌های دین در فضای مجازی حضور پیدا کرده‌ایم تا آگاهی بخشی و اثربخشی مناسبی در حوزه فرهنگ و مباحث جنگ نرم داشته باشیم.

وی از اعزام 20 هزار نفر به مرقد امام خمینی (ره) خبر داد و افزود: سال جاری از سطح استان خراسان رضوی ۲۰ هزار نفر با حضور در مرقد امام راحل در مراسم ارتحال ایشان شرکت می کنند و در این راستا نخستین کاروان در روز 12خرداد ماه و گروهی دیگر در 13خرداد ماه اعزام خواهند شد.