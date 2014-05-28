به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضاییان شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجتمع بین راهی سروستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، در خصوص تاخیر در راه اندازی هتل پنج ستاره مجموعه خلیج فارس تاکید کرد: مشکلاتی در این راستا وجود داشت که با هماهنگی های انجام شده با رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور قرار است این مشکلات برطرف شود.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، که قرار بود تمام بخش های این مجموعه در یک زمان راه اندازی شود یادآور شد: اولویت ما نیز برای چنین پروژه هایی همین است و قرار نیست که یک مجموعه در مرحله اول بخش تجاری را راه اندازی و سپس مابقی تعهداد خود را عملیاتی کند.

معاون عمرانی استانداری فارس تاکید کرد: تذکرات لازم در این راستا داده شده و قرار است به زودی مشکلات برطرف شود.

رضاییان تصریح کرد: بحث هتل سازی در شیراز باید به طور جدی دیده شود زیرا خوشبختانه طی چند ماه گذشته شاهد افزایش حضور گردشگران به استان فارس و شهر شیراز هستیم بنا بر این باید چند هتل پنج ستاره در شیراز ساخته شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ساخت برج های دو قلو و اعتراض برخی از افراد گفت: قانون مسیر سرمایه گذاری و حتی اعتراض را برای همگان مشخص کرده که در این راستا کمیته کارشناسی ماده پنج به این وضعیت رسیدگی می کند.

رضاییان ادامه داد: حرف های کارشناسی شده در مرحله اول قرار دارد و نسبت به این سخنان و نظارت تصمیم گیری خواهد شد.

وی یادآور شد: باید مسیر سرمایه گذاری در استان فارس و شهر شیراز هموار شود تا شاهد توسعه و پیشرفت این شهر باشیم.

معاون عمرانی استانداری فارس تاکید کرد: فضای باز سرمایه گذاری در شیراز اولویت است که در این خصوص از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.

رضاییان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص وضعیت مسکن مهر شیراز، گفت: مسکن مهر صدرا و لپویی نقطه مشکلات مسکن مهر در شیراز است.

وی تاکید کرد: مشکلات زیربنایی و روبنایی باعث بروز چالش هایی برای مسکن مهر شیراز شده که در حال رسیدگی به وضعیت آنها هستیم.

معاون عمرانی استانداری فارس یادآور شد: مکانهایی که شاهد تعدد مسکن های مهر هستیم مشکلات زیادی از جمله آب، برق، گاز و به خصوص وضعیت فاضلاب وجود دارد.