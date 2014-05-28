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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۴۹

احمدی:

برنامه های فرهنگی باید در خور سلیقه جامعه و به ویژه جوانان باشد

برنامه های فرهنگی باید در خور سلیقه جامعه و به ویژه جوانان باشد

میامی - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تاکید بر اینکه شورای فرهنگ عمومی باید خروجی مناسبی داشته باشد، گفت: وقتی برنامه ای فرهنگی تهیه می شود باید در خور سلیقه جامعه و به ویژه جوانان منطقه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی احمدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی در محل دفتر امام جمعه این شهر، با بیان اینکه زندگی فردی و اجتماعی امروز با فرهنگ اجین شده است، افزود: شورای فرهنگ عمومی رسالت بسیار مهمی بر عهده دارد و نباید دراین شورا فقط دغدغه ها و نگرانی های جامعه بیان شود.

وی تصریح کرد: هر چند که باید دغدغه های مردم مورد اهمیت قرار گیرد اما تحلیل ها و راه حل های آن ذکر شود تا این جلسات از خروجی مناسبی برخوردار باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه وقتی برنامه ای تهیه می شود باید در خور سلیقه جامعه و به ویژه جوانان منطقه باشد، افزود: باید فضای اعتماد سازی را بالا ببریم یعنی مخاطبان به آن نهاد اعتماد کنند.

احمدی افزود: اخلاق مداری و حسن اخلاق دو ویژگی مهم هر موفقیت است و متولیان فرهنگ خود در ابتدا باید عامل باشند و به حرفی که می گویند اعتقاد کنند.

امام جمعه میامی نیز در این نشست گفت: حمایت مدیران از دستگاه های فرهنگی لازم و ضروری است.

حجت الاسلام علی قربانی به اهمیت شورای فرهنگ عمومی نیز اشاره کرد و افزود: در این شورا می توان تصمیم های خوبی برای توسعه فرهنگ جامع گرفت و آن را برای توسعه فرهنگی جامعه اجرا کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست ضمن برشمردن وظایف شورای فرهنگ عمومی، گفت: بررسی معضلات فرهنگی، سبک زندگی، ازدواج آسان، آداب و رسوم بومی و ... از مهمترین این وظایف است.

محمد رضا سوقندی افزود: برنامه های فرهنگی سطح کشور رصد و گزارش های سالیانه به مراکز مربوطه ارجاع داده می شود و شورای فرهنگ عموی نیز این امر را پیگیری می کند تا خروجی خوبی داشته باشد.

وی افزود: با توجه به رویکردهای دولت تدبیر و امید برنامه های فرهنگی یکی از اولویت های مهم این دولت است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با توجه به نامگذاری سالجاری نیز گفت: شعار امسال جامع شعارهای سال های گذشته است.

فرماندار و نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی نیز در این نشست گفت: این شهرستان با امکانات حداقلی و بسیار محروم اداره می شود و نگاه ویژه مسئولان را می طلبد.

احمد قاضی، ضمن قدردانی از نگاه مثبت مسئولان فرهنگی استان سمنان، ارتقاء نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی را خواستار شد.

کد مطلب 2300883

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