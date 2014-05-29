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۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

جلیل باقری پرچمدار ایران در بازی‌های پاراآسیایی شد

جلیل باقری پرچمدار ایران در بازی‌های پاراآسیایی شد

بنا به اعلام رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون کره‌جنوبی جلیل باقری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی پرچمدار کاروان ورزش ایران در بازی‌های پاراآسیایی کره‌جنوبی امروز پنجشنبه و در حاشیه بازدید سید حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از فدراسیون و اردوی تیم‌های ملی جانبازان و معلولان انجام شد.

بر این اساس جلیل باقری به عنوان پرچمدار این کاروان معرفی شد. این کاروان با 300 ورزشکار و در 16 رشته و البته با نام "غدیر" در بازی‌های پاراآسیایی شرکت خواهد کرد.

جلیل باقری در کلاس F۵۵ رقابت‌های دوومیدانی در رشته‌های پرتاب دیسک و وزنه فعالیت می‌کند. این ملی‌پوش در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندنصاحب مدال طلای بازی‌ها را در رشته پرتاب وزنه شد. همچنین باقری در پارالمپیک 2004 آتن در رشته پرتاب دیسک صاحب مدال نقره شد.

کد مطلب 2301143

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