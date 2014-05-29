5 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به کمیته امداد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان ظهر پنج شنبه در نشستی با موکلین خود در مسجد جامع دامغان ضمن اشاره به اختصاص پنج درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور به کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال جاری، اظهار داشت: اشتغالزایی محرومان همواره مورد تاکید نمایندگان مجلس بوده است.

وی ضمن تقدیر از عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، گفت: با حمایت های بیشتر برای ایجاد شغل و به تبع آن توانمندسازی مددجویان می توان اقدامات مطلوب تری انجام داد.

روستاها نیازمند اعتبار و توجه بیشتر مسئولان

عضو فراکسیون روستایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روستاها نیازمند اعتبار و توجه بیشتر مسئولان هستند اظهار داشت: با اختصاص اعتبارات کافی به روستاها می توانیم ضمن ایجاد اشتغال و رشد و توسعه روستاها، باعث مهاجرت معکوس به روستاها شود.

رستمیان ضمن اشاره به خشکسالی اخیر گفت: روستاهای شهرستان دامغان از کم آبی رنج می برند.

وی تصریح کرد: توسعه روستاها در تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی و عمرانی نیازمند مشارکت مردم منطقه است.

12 و نیم میلیارد تومان اعتبار برای رشد و توسعه دامغان اختصاص یافت

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین از اختصاص 12 و نیم میلیارد تومان اعتبار برای رشد و توسعه این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این امر با هدف کمک به توسعه متوازن شهرستان اختصاص پیدا کرد که برای اجرای طرح های عمرانی هزینه می شود.

رستمیان خاطر نشان ساخت : امیدواریم با این میزان اعتبار اختصاص یافته به رشد و توسعه شهرستان دامغان و اجرای طرح های عمرانی کمک کنیم.

وی تصریح کرد: سال گذشته 15 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان دامغان اختصاص یافت که فقط 20 درصد از این میزان معادل سه و نیم میلیارد تومان جذب و هزینه شد.

1900 خانه بهداشت روستایی در کشور بهسازی می شود

نائب رئیس کمیسیون بهداست و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین به اجرای طرح تحول در نظام سلامت کشور اشاره داشت و افزود: دولت تدبیر و امید در یک گام اساسی و مهم این طرح را اجرا کرد که کمکی موثر برای سلامت جامعه خواهد بود.

رستمیان یادآور شد: یکی از برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهسازی یک هزار و 900 خانه بهداشت روستایی در کشور بود که دامغان نیز سهم خوبی در این راستا دارد.

وی اضافه کرد: ما باید به تقویت بهداشت و درمان در جامعه کمک کنیم که از این طریق همگان بتوانند از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوند.

تعطیلی برخی شعبات بانک های دولتی در کشور اشتباهی بزرگ بود

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد به سیاست اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعطیلی 20 درصد از شعبات بانک های دولتی شامل بانک ملی و کشاورزی در کشور و به ویژه در شهرهای کوچک اظهار داشت: این حرکت بانک مرکزی اشتباه بود که با پیگیری های انجام شده این روند متوقف شد.

رستمیان همچنین به نقش بخش خصوصی در کمک به رشد و توسعه کشور به ویژه در شهرهای کوچک اشاره داشت و گفت: بخش های خصوصی باید توانمند شوند.

وی جذب سرمایه گذار و بخش خصوصی را در راستای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به ویژه در شهرهای کمتر توسعه یافته بسیار مهم دانست و گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی و خدماتی در حال حاضر به اولویت نخست مدیران تبدیل شده است.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه، طرح نظارت بر خدمات پزشکی، طرح ایمنی جاده ها، طرح بیمه کارگری، لوایح و طرح کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی را از مهمترین طرح های پیشنهادی خود در مجلس ذکر کرد و گفت: این طرح ها امسال به مرحله اجرا در می آید.