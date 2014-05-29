آشوراده به عنوان نگین گردشگری شمال کشور تبدیل به منطقه توریستی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری ظهر پنجشنبه در نشست با سرمایه گذاران استان ضمن اعلام خبر فوق افزود: دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی نگاه ویژه ای دارد و به دنبال رفع موانع پیش روی این بخش است.

به گفته وی، بسترهای لازم مانند توسعه ریلی، هوایی و دریایی برای جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری در استان باید فراهم شود تا سرمایه گذاران و بخش های غیر دولتی با رقبت بیشتری برای توسعه صنعت گردشگری حاضر شوند.

مرگدری ضمن تاکید بر راه اندازی راه آهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان، اذعان کرد: این خط ریلی از کشورهای همسایه شمالی ایران آغاز شده و تا جنوب کشور ادامه داد به همین منظور در توسعه گردشگری استان بسیار تاثیرگذار است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان تصریح کرد: در اجرای فاز اول این خط راه آهن چهارو نیم میلیون تن بار و در فاز دوم ایران قادر است تا سقف 10 میلیون تن مراوده کالا با کشورهای آسیای میانه داشته باشد.

مرگدری از راه اندازی ترمینال غلات در منطقه اینچه برون خبر داد و بیان کرد: پیش بینی شده در این منطقه ترمینال غلات به مساحت 2هزار هکتار احداث شود که این فضا هم شرایط مراوده با دیگر استانها و کشورهای همسایه ایجاد می کند.

وی جزیره آشوراده را دارای ظرفیت گردشگری دانست و تصریح کرد: آشوراده به عنوان نگین گردشگری استان محسوب می شود که با توجه به مساحت زیاد این منطقه می توان آن را به منطقه توریستی تبدیل کرد که نیازمند اجرای این مباحث پیگیری جدی مسئولین است.

این مسئول با بیا اینکه جزیره آشوراده جز مناطق چهارگانه به شمار می رود، اظهار کرد: با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در استان و حمایت ایشان در خصوص گردشگری شدن این منطقه، با جدیت بیشتری باید به این موضوع پرداخت.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان با ابراز خرسندی از تعیین مرزهای جغرافیایی استان، گفت: تقسیمات استانی یکی از چالش هایی بود که خوشبختانه با تلاش نمایندگان و مسئولین استانی اکنون رفع شده است.

علی مرگدری با بیان اینکه گلستان به جهت شرایط اقلیمی دارای ظرفیت و پتانسیل است، افزود: به توجه شرایط اقلیمی مناسب استان، درآمد مردم استان در حال حاضر مناسب نیست.

وی ضمن یادآوری آمارگیری سال 79 از درآمد مردم، گفت: درآمد مردم گلستان در آن زمان 68درصد میانگین درآمد کشور بود به همین جهت، گلستان در زمره استانهای محروم کشور قرار گرفت.

علی مرگدری ادامه داد: و پس از آمارگیری سال 90 سطح درآمد مردم به 47درصد میانگین درآمد کشور رسید که نشاندهنده شرایط اقتصادی نامطلوب گلستانی هاست.

این مسئول در خاتمه خاطر نشان کرد: استانی که از بهترین مواهب طبیعی برخوردار است نباید مرد آن در چنین شرایطی باشند از این رو نیاز است صنعت گردشگری به کمک مردم بیاید تا آنها از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار شوند.