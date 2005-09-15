به گزارش خبرگزاري مهر ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان كه در حاشيه شصتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك با شبكه تلويزيوني " آ. ار. د" گفتگو مي كرد، تصريح كرد : آلمان همواره بر حضور فعال سازمان ملل در حل و پيشبرد مسائل بين المللي پافشاري كرده است .

فيشر با بيان اين مطلب كه اعمال اصلاحات سازمان ملل مي تواند تا حد بسياري بر ايفاي نقش بيشتر اين نهاد بين المللي بيفزايد، اظهار داشت : تاكنون پيشرفت هاي خوبي در راستاي اصلاحات سازمان ملل بدست آمده است .

فيشر در بخش ديگري از اين گفتگو با تاكيد بر لزوم مبارزه با پديده تروريسم اظهار داشت : برلين از جمله كشورهايي است كه همواره بر خلع سلاح جهاني پافشاري مي كند .



شايان ذكر است ، اعضاي سازمان ملل درباره پيش نويس سندي براي اصلاحات در سازمان ملل به توافق رسيدند، اين پيش نويس براي بررسي و تصويب به اجلاس سران مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد.

توافق درباره اين طرح در پنجاه و نهمين جلسه مجمع عمومي و با حضور تمام اعضا صورت گرفت و همگي بر همان مفادي كه در ابتدا از سوي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل ارائه شده بود، توافق كردند.

در اين طرح 39 صفحه اي تلاش شده است نقاط اختلاف كشورها با روش هاي مناسب از بين برود، مساله توسعه، تروريسم ، حقوق بشر، مساله عمليات صلح باني، كميسيون برقراري صلح ، مساله خلع سلاح ، مساله اصلاحات در سازمان ملل و مساله توسعه شوراي امنيت از جمله محورهاي پيش نويس سند اصلاحات در سازمان ملل است.

اين در حالي است كه كوفي عنان طرح اصلاحات در سازمان ملل متحد را داراي نواقصي اعلام كرد.