نیروی انتظامی اجازه خودنمایی به اراذل و اوباش را ندهد/ برخورد با عرضه قلیان در پارکهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر پنج شنبه در کارگروه ارتقای امنیت اجتماعی استان لرستان با تاکید بر نگاه علمی به مقوله امنیت اجتماعی اظهار داشت: در این راستا برای اینکه در این کارگروه انرژی، توان و وقتمان بیهوده تلف نشود باید به موضوعات مطرح شده در آن به صورت علمی و واقعی نگاه کرد.

وی با بیان اینکه مسائل مرتبط با حوزه امنیت اجتماعی محقق نمی شوند مگر اینکه کار دقیق، مطالعه و پژوهش در این حوزه انجام شود عنوان کرد: پدیده های اجتماعی با توجه به شرایط زمانی تغییر پیدا می کنند و پژوهش ها و مطالعات جدید در این حوزه است که نحوه برخورد با آنها را به نشان می دهد.

مبنای کارگروه امنیت اجتماعی باید بر اساس مطالعه و دقت باشد

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر شناسایی آسیبهای اجتماعی و همچنین نحوه برخورد با آنها در استان بیان داشت: مبنای کارگروه امنیت اجتماعی استان باید بر اساس مطالعه و دقت باشد و نه اینکه اسیر کارها و اقدامات روزمره در این زمینه شویم.

شاهرخی با تاکید بر فعالیت جدی تر کمیته های زیرمجموعه کارگروه امنیت اجتماعی استان تصریح کرد: در این راستا کمیته های مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی، ساماندهی سفره خانه و فضاهای عمومی و حاشیه نشینی باید اقدامات و برنامه ها جدی و کارشناسی مرتبط با حوزه خود را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید کار کارشناسی لازم در حوزه مسائل کاری این کمیته ها صورت گیرد و سپس به کارگروه امنیت اجتماعی استان ارائه شوند عنوان کرد: کمیته های زیر مجموعه این کارگروه باید مسائل و مشکلات اجتماعی استان و همچنین عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی استان را احصا و سپس اولویت بندی و به کارگروه ارائه دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیان داشت: بعد از ارائه این پیشنهادات آنها را یا در کارگروه اجتماعی استان حل و فصل خواهیم کرد و یا آنها را به کارگروه اجتماعی وزارت کشور برای انجام اقدامات لازم ارجاع خواهیم داد.

ضرورت نهادینه کردن فرهنگ کار و اشتغال در استان

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: امروز بیکاری مهم ترین مشکل ما در استان است که به طور قطع توجه ویژه به فرهنگ کار و ترویج آن در استان می تواند در رفع آن تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ کار و اشتغال در استان از سوی دستگاههای فرهنگی ادامه داد: تا زمانی که تنها منظور از فرهنگ کار نشستن پشت میز باشد ما راه به جایی نخواهیم برد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه توجه به کار، تلاش و تولید در همه عرصه ها منجر به توفیقات فراوان در بخشهای مختلف استان می شود گفت: ورود دستگاههای فرهنگی به مقوله فرهنگ کار منجر به تغییر نگرش و رفتار مردم در این حوزه می شود.

شاهرخی همچنین توجه به بحث آموزش برای تغییر آسیب های فرهنگی را مهم برشمرد و گفت: آموزش و پرورش و همچنین مراکز علمی و دانشگاهها می توانند در این زمینه تاثیر گذار باشند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان ما موثر ترین و مفید ترین ساعات عمر خود را در مدارس و دانشگاهها سپری می کنند تصریح کرد: در این راستا باید برنامه ریزی لازم را برای فرهنگسازی در زمیته های مختلف در سطح مدارس و دانشگاهها داشته باشیم.

نیروی انتظامی با ارازل و اوباش برخورد کند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی هر جامعه امنیت است عنوان کرد: نیروی انتظامی استان طی شش ماه گذشته اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام داده و آمارها نشان می دهد که جرائم در استان کاهش یافته است.

شاهرخی با تاکید بر اینکه این حق مردم است که احساس امنیت و آرامش کنند بیان داشت: ما این را نمی پذیریم که درسطح شهرها عده ای لاابالی، ارازل و اوباش در داخل خیابانها خود نمایی کنند.

وی با بیان اینکه از نیروی انتظامی استان تقاضا داریم این وضعیت را به صورت جدی کنترل کند عنوان کرد: نیروی انتظامی با این ارازل و اوباش برخورد کند و اجازه خودنمایی به آنها ندهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه این افراد باید احساس کنند که کسی هست جلوی آنها را می گیرد افزود: هم اکنون هماهنگی خوبی بین اعضای شورای تامین استان وجود دارد و عزم جدی ما نیز برخورد با ارازل و اوباش در خیابانها است.

ضرورت برخورد جدی با عرضه کنندگان قلیان در سطح پارکها و تفرجگاههای استان

شاهرخی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برخورد جدی با عرضه کنندگان قلیان در سطح پارکها و تفرجگاههای استان تاکید کرد و گفت: در این راستا نیروی انتظامی باید برای خانواده هایی که برای تفریح به پارکها می روند فضایی مناسب ایجاد کند و را از وجود افرادی که مزاحم شهروندان در پارکها می شوند جلوگیری به عمل آورد.

وی با بیان اینکه مردم نسبت به عرضه قلیان در سطح شهر و پارکها معترض هستند گفت: در این راستا نیروی انتظامی اقداماتی جدی را شروع کرده که ما انتظار داریم مستمر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با اشاره به عرضه قلیان در سفره خانه های سنتی و خارج از قانون مقرر شده در این زمینه عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی از سفره خانه های سنتی خارج از شرایط خاص بهداشتی اقدام به فعالیت می کنند که باید علوم پزشکی به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

شاهرخی با تاکید بر ورود دانشگاه علوم پزشکی و همچنین اماکن نیروی انتظامی در این رابطه بیان داشت: غیر از ما چه کسی مسئول است که بگوئیم به این موضوع رسیدگی کند.

استان لرستان یکی از امن ترین استانهای کشور است

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استان لرستان یکی از امن ترین استانهای کشور است افزود: استان لرستان در خیلی از شاخصهای امنیتی در رتبه های اول کشور قرار دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بیان داشت: استان لرستان نسبت به خیلی از استانهای دیگر کشور که معضلات و آسیبهای اجتماعی فراوانی دارند دارای وضعیت بهتری است.

شاهرخی با تاکید بر اینکه لرستان به دلیل دینداری مردم جزو استانهای امن کشور محسوب می شود ادامه داد: به طور حتم هر جایی که دین و تدین باشد آرامش و امنیت نیز وجود دارد.