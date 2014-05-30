به گزارش خبرنگار مهر، شهردار منطقه 10 مشهد عصر پنج شنبه در آیین بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی اظهار کرد: مجموعه ورزشی میثاق در انتهای خیابان آزاده با متراژ سه هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
حمید ضمیری در ادامه بیان کرد: با توجه به این مهم جهتگیری ما این است در محلات کمبرخوردار بتوانیم با ارائه خدمات، سطح کیفیت زندگی را ارتقاء دهیم تا در نهایت به برابری و عدالت اجتماعی برسیم.
ضمیری گفت: با توجه به این اقدام، پروژههایی را در سطح منطقه اجرا کردیم تا سرانههای فضاهای ورزشی در سطح محلات ارتقاء پیدا کند و در کنار آن تلاش شده این پروژهها به صورتی احداث شد تا در نزدیکترین محل به منازل مسکونی باشد.
وی عنوان کرد: در کنار مجموعه ورزشی میثاق پروژههای دیگری در دست احداث است که از جمله آن میتوان به بازار ارزاق عمومی در منطقه و فضای سبز اشاره کرد.
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