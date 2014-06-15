به گزارش خبرنگار مهر، روزانه 250 پایاننامه و پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری در پایگاه ثبت اطلاعات پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی کشور ثبت میشوند؛ بیش از این مقدار هم تحقیقات دانشجویی و پایاننامههای کارشناسی نوشته و به اساتید ارائه میشوند؛ پایاننامهها و تحقیقاتی که چکیده سالها تحصیل دانشجویان و خروجی هزینهها و مشقتهای چند ساله آنها است. حالا اگر بدانیم به تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای معتبر علمی یا حتی بیشتر از آن، مراکزی برای جعل پایاننامه و تحقیقات دانشجویی وجود دارد، چه تصوری درباره این رقم خواهیم داشت؟
بارها از قول مسئولان کشور و حتی نشریات بینالمللی این را شنیدهایم که کشورمان از نظر شتاب رشد علمی وضعیت خوبی دارد. این منابع بر اساس تعداد کتب علمی، مقالات و پژوهشهایی که انجام میشود، ایران را حتی از نظر شتاب رشد علم، کشور نخست میدانند. عدد و رقمی که یک میلیون و 220 هزار نتیجه از جستوجوی کلیدواژه «انجام پروژههای دانشجویی» در گوگل و انبوه آگهیهای تبلیغاتی بر دیوارهای دانشگاهها در شهرهای مختلف از جمله قم، اعتبار آن را زیر سؤال برده است.
خیلی ساده است؛ گوشی تلفن را بردارید و با یکی از این صاحبان آگهی در اینترنت یا اعلانهای دیواری تماس بگیرید. البته واکنشها و قیمتها متفاوت است: «موضوعی که انتخاب کردید چندان سخت نیست؛ تقریباً در 6 فصل میشود مطلب را بست؛ هر فصل هم میشود یک میلیون تومان»
«چون اساتید ما از دانشگاههای معتبر دولتی هستند، با کمتر از 10 میلیون تومان نمیشود کاری کرد. اگر هم مقاله آی اس آی بخواهید به ازای هر مقاله باید 2 میلیون تومان بدهید...»
گاهی هم برخی آبرومندانهتر با این موضوع برخورد میکنند و در واقع نوعی سرپوش روی آن میگذارند: «ما برای کسی پایاننامه نمینویسیم... ما کمکتان میکنیم کارتان تکمیل شود... ما به شما یک استاد راهنما معرفی میکنیم تا برای شما پروپوزال بنویسد... ایشان فصل به فصل به شما کمک میکند تا پایاننامه را بنویسید.
-یعنی خودم باید بنویسم؟
نه؛ استادی که ما معرفی میکنیم خودش مینویسد؛ اما با هم همکاری دارید!»
نگاه ما به مقوله تحصیل
در جستوجوی علت رواج این پدیده در جامعه ما شاید نگاهی ریشهای به جایگاه تحصیل در جامعه ما بیفایده نباشد. در زبان انگلیسی، برای پایان مقطع تحصیلی، از واژه Graduate استفاده میکنند از ریشه Grad به معنای «پله» و «گام». پایان مقطع تحصیلی به معنای یک گام به پیش یا حرکت به یک پله بالاتر است. ما ولی از «فارغ» شدن استفاده میکنیم. تو گویی که دردسری سخت در کار بوده و اکنون میخواهیم به روند عادی زندگی بازگردیم…
نعمتالله کرماللهی، جامعهشناس و استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ریشه این پدیده را تغییرات ارزشی جامعه میداند. وقتی یک ورق کاغذ به جای علم، معرفت و فرهیختگی مایه اعتبار افراد شده، بدیهی است که کسانی برای رسیدن به آن هر کاری انجام دهند.
استخدام، مدرک میخواهد؛ ارتقا پیدا کردن در دانشگاه بدون مدرک ممکن نیست، به دست آوردن جایگاه اجتماعی نیاز به مدرک دارد و حتی در ازدواج نیز مدرک مایه اعتبار پسر و بخشی از جهیزیه دختر محسوب میشود؛ همین ارزشگذاریهای غلط جامعه ما را به این مسیر برده است.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از این امر برای اساتید راهنما کار سادهای نیست، افزود: معمولاً اساتید چندین پایاننامه در دست دارند که فرصتی برای تطبیق آن با کارهای قبلی وجود ندارد. گاهی هم برخی اساتید تنها نام خود را به دانشجو میفروشند و هیچ مسئولیتی در قبال راهنمایی دانشجو یا حتی خواندن پایاننامه او به عهده نمیگیرند.
دانشجو، پژوهش بلد نیست
مریم صفری، استاد ویروسشناسی دانشگاه آزاد قم است. او مشکل را از ضعف بنیه علمی و عدم آموزش صحیح روش تحقیق در مدارس و دانشگاهها میداند.
او معتقد است، بسیاری از اوقات اساتید کار خودشان را به دانشجو میدهند. صد صفحه میدهند و میگویند ترجمه کن تا کتابی به نام خودشان منتشر کنند. میدانند که دانشجو خودش نمیتواند این کار را انجام دهد و مجبور است با پول دادن به مؤسسات ترجمه کارش را پیش ببرد.
محمد مهدی نظری، مدرک کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی دارد. او مشکل اصلی را از اساتید میداند. « استادانی که ظرف یک دوره 4-5 ساله 250-200 مقاله چاپ میکنند نمونه بارز تقلب هستند. کدام عقل سلیم میتواند بپذیرد که به طور متوسط هر هفته یا حتی هر ماه استادی بتواند یک مقاله چاپ کند. در چنین مواردی سه حالت ممکن است: یا برای نوشتن آن مقاله عددسازی شده یا مقاله کپی است یا استاد با رانت و لابی توانسته اسم خود را زیر مقالهای که هیچ زحمتی برایش نکشیده وارد کند. »
باید به دانشجو اعتماد کرد
معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران، مشکل را از اساتید دانشگاه نمیداند.
محمدرضا ساردویی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط داوری پایاننامهها، معتقد است داوران فرصت کافی برای تطبیق پایاننامهها با کارهای مشابه قبلی را ندارند. موضوع دیگری که این استاد دانشگاه درباره نقش استاد راهنما به آن اشاره میکند، لزوم اعتماد به دانشجو است.
وی با اشاره به اینکه نمیشود با دانشجو بر اساس بی اعتمادی رفتار کرد گفت: در محیط علمی نمیتوان فضای پلیسی برقرار کرد اما از طرفی عدهای از این مسئله سوء استفاده میکنند و برای خود تجارتی راه میاندازند.
معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران تنها راه حل در این زمینه را قرار دادن پایاننامهها و تحقیقات دانشجویی در دسترس تمام اساتید می داند تا بتوانند کارها را به درستی ارزیابی کنند. برخورد قاطع با کسانی که از چنین راهی به کسب درآمد میپردازند موضوع دیگری است که این مسئول دانشگاهی به آن اشاره میکنند. موسساتی که برای تقلب در محیطهای دانشجویی راهاندازی میشوند نباید در تبلیغات اینهمه آزاد باشند.
در جست و جوی راه چاره
مسئولان وزارت علوم بارها در مورد مجازات کسانی که به این روش دست به جعل پایاننامه میزنند، هشدارهای جدی و البته بی ثمری دادهاند. بیست و سوم اردیبهشت سال جاری هم لایحه جدید برخورد با اساتید و دانشجویان متقلب تنظیم شده و معاون حقوقی وزارت علوم حتی تهدید کرده این افراد به قوه قضاییه معرفی خواهند شد اما به نظر میرسد این اقدامات سلبی چندان نتوانسته این مؤسسات و دانشجویان جویای تقلب را بترساند. حتی منتشر شدن فتواهایی درباره حرام بودن حقوق کسانی که مدرک تحصیلی خود را با تقلب به دست آوردهاند، نیز نمیتواند جلوی این تجارت پرضرر را بگیرد.
آخر ترم که میشود، کافی است نگاهی به تابلوها و دیوارهای نزدیک به ورودی دانشگاهها بیندازی؛ برای خودش بازار مکاره ایست: «انجام پایان نامههای دانشجویی با نازلترین قیمت»، «برنامه نویسی به هر زبانی که بخواهید»؛ «تألیف مقالات آی اس آی»؛ «تألیف مقاله در رشتههای علوم سیاسی، جامعهشناسی، ارتباطات، اقتصاد» و ....
دیوارهای پر شده از کاغذهای سفید و صورتی که نوشتههای آن در این روزها که فصل امتحانات و تحویل پروژههای دانشجویی است، طرفدار بسیاری دارد. تعداد قابل توجهی از دانشجویان با اضطراب و تردید مقابل این آگهیها میایستند و نگاهی میاندازند. شاید بشود بدون زحمت، نمرهای به دست آورد و مدرکی گرفت...
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زینب آخوندی
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