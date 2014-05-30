مختار عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر و رایزنی‌های به عمل آمده با اداره کل میراث فرهنگی لرستان قرار است تا یک ماه آینده کار مرمت و بازسازی قلعه مظفری به دست متخصصان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه قلعه مظفری الشتر از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی شاخص این شهرستان به شمار می رود بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروز امسال بیش از 6 هزار نفر از قلعه مظفری الشتر بازدید کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سلسله یادآور شد: این اداره به منظور معرفی فرهنگ بومی شهرستان سلسله قصد دارد پس از مرمت و بازسازی قلعه مظفری این بنای تاریخی را به موزه مردم شناسی قوم لک اختصاص دهد.

بنابر این گزارش بناي قلعه مظفري که از بناهای تاریخی متعلق به دوران قاجار است به دستور "مهرعلي خان حسنوند" از مخالفان حکومت رضاخاني ساخته شده است.

اين بناي تاريخي در سال 1380 با شماره 4146 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.