  1. استانها
  2. لرستان
۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

عزیزی خبر داد:

اختصاص 100میلیون تومان برای مرمت قلعه مظفری/ بنایی که موزه مردم شناسی می‌شود

اختصاص 100میلیون تومان برای مرمت قلعه مظفری/ بنایی که موزه مردم شناسی می‌شود

الشتر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سلسله از اختصاص 100میلیون تومان اعتبار برای مرمت قلعه مظفری این شهرستان خبر داد.

مختار عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر و رایزنی‌های به عمل آمده با اداره کل میراث فرهنگی لرستان قرار است تا یک ماه آینده کار مرمت و بازسازی قلعه مظفری به دست متخصصان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه قلعه مظفری الشتر از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی شاخص این شهرستان به شمار می رود بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروز امسال بیش از 6 هزار نفر از قلعه مظفری الشتر بازدید کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سلسله یادآور شد: این اداره به منظور معرفی فرهنگ بومی شهرستان سلسله قصد دارد پس از مرمت و بازسازی قلعه مظفری این بنای تاریخی را به موزه مردم شناسی قوم لک اختصاص دهد.

بنابر این گزارش بناي قلعه مظفري که از بناهای تاریخی متعلق به دوران قاجار است به دستور "مهرعلي خان حسنوند" از مخالفان حکومت رضاخاني ساخته شده است.

اين بناي تاريخي در سال 1380 با شماره 4146 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

کد مطلب 2301449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها