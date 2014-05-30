پرز و ابومازن 18 خرداد در رم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "پدر فدریکو لومباردی" سخنگوی پاپ فرانسیس، با اعلام این موضوع اظهار داشت روسای تشکیلات خودگران و اسرائیل با یکدیگر در واتیکان دیدار و گفتگو می کنند.

سفر ابومازن و شیمون پرز به ایتالیا بنا به دعوت پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان، از آنها برای حضور در واتیکان انجام می شود.

پاپ در سفر هفته گذشته خود به سرزمینهای اشغالی، از رئیس تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی دعوت کرده بود تا با حضور در واتیکان و دعا برای رسیدن به صلح در مسیر حل تنشهای میان خود گام بردارند.

بر اساس این گزارش، رهبر مسیحیان جهان در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان ضمن آنکه خواستار افزایش اقدامات برای رسیدن به صلح در خاورمیانه شد از ابومازن و رئیس رژیم صهیونیستی، دعوت کرد تا با حضور در واتیکان و دعا برای صلح در راستای کاهش اختلافات میان خود تلاش کنند.

فرانسیس با نادیده گرفتن جنایات صهیونیستهای اشغالگر گفت : در اینجا محل تولد پیامبر صلح، می خواهم از شما (ابومازن) دعوت کنم تا به همراه شیمون پرز به واتیکان بیایيد و به همراه من برای صلح دعا کنید.