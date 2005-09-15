به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت‌ الاسلام علي بنايي در مراسم تجليل از تعاونگران نمونه و افتتاح نمادين 13 طرح تعاوني، با بيان ديدگاه رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبني بر اينكه تخصيص بودجه و امكانات به قم با ديگر استان‌ها برابر مي‌باشد، تأكيد كرد: قم، با حضور طلاب از نقاط مختلف كشور و جهان و زائرپذير بودن، سرويس كشوري و حتي جهاني مي‌دهد اما هم‌ اكنون زيرساخت ‌ها و امكانات آن حتي در حد يك استان هم نيست.

وي در بخش ديگري از سخنان خود توسعه بخش تعاون را در جامعه ضروري دانست و گفت: اگر مردم در بخش تعاوني و ساير بخش ‌ها دست به دست هم دهند و فعاليت داشته باشند، شهر رونق تازه ‌اي مي‌گيرد.

در ادامه اين مراسم، مدير كل تعاون قم طي سخناني يكي از مهمترين مصاديق مشاركت‌ هاي اقتصادي مردم را شكل ‌هاي تعاوني ذكر كرد و افزود: سياست تقليل وظايف دولت و واگذاري برخي از فعاليت ‌هاي اجرايي و توليدي آن به ساير بخش‌ هاي اقتصادي، بايد به گونه ‌اي باشد تا با برنامه چهارم توسعه مغايرت نداشته باشد.

در پايان اين مراسم، 13 طرح تعاوني، با سرمايه ثبتي 120 ميليارد ريال و اشتغال ‌زايي يك هزار و 63 نفر افتتاح شد.