به گزارش مهر، دبير اولين همايش بينالمللي زلزله و سبكسازي ساختمان، تبادل اطلاعات در مورد استفاده از فناوريهاي نوين، شناخت مصالح جديد و سبك در اجراي انواع سازهها و ساختمانها، نحوه عملكرد ساختمانهاي سبك در برابر زلزله و معرفي مصالح بومي سبك و مقاوم در برابر زلزله را از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش ذكر كرد.
محمدرضا عدل پرور در ادامه گفت: تشخيص و شناسايي زمان، مكان و بزرگي زلزله تا به حال براي بشر امكانپذير نبوده است و اين امر باعث شده تا محققين، پژوهشگران و انديشمندان به فكر ايجاد راهكارهاي اصولي براي كاهش صدمات جاني و مالي ناشي از وقوع زلزله برآيند.
وي افزود: جنبش سبكسازي از حدود 70 سال پيش در آمريكا و در 60 سال گذشته در اروپا، ژاپن و كشورهاي پيشرفته دنيا شروع شده است و نتايج به دست آمده از سبكسازي ساختمان و سازهها در مقابل زلزله، بسيار مورد توجه جهانيان و كشورهاي زلزلهخيز قرار گرفته است كه نتايج عيني و مثبتي را نيز به همراه داشته است.
وي با اشاره به زلزله 2/7 ريشتري اخير كشور ژاپن و زخمي شدن حدود 64 نفر گفت: اگر زلزلهاي با همين شدت در تهران بيايد با تلفات ميليوني و تخريب بخشهاي عمده شهر تهران همراه خواهد بود ولي كشور ژاپن با استفاده از فناوري جديد مقاومسازي در سازههاي خود، با حداقل تلفات جاني و مالي روبهرو گشت.
عدل پرور گفت: شايد سبكسازي بناها تا حدودي هزينههاي ساخت را افزايش دهد ولي در مقابل با تلفات جاني و مالي ناشي از زلزله، سبكسازي، سرمايه ملي به حساب ميآيد و از ديدگاه مهندسي، ساخت و ساز اقتصاديتر ميشود.
وي در ادامه اظهار داشت: بعد از زلزله مرگبار و فاجعهآميز رودبار و بم توجه مسؤولان به راهكارهاي كاهش تلفات جاني و مالي ناشي از وقوع زلزله معطوف شد و بحث سبكسازي با توجه به يافتهها و پژوهش جهاني مورد توجه متخصصان و كارشناسان و سازندگان ساختمان كشورمان قرار گرفت.
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