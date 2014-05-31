برگزاری هفته شانزدهم و هفدهم کورس بهاره سوارکاری در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های هفته شانزدهم 52 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در 6 دور به مسافت 1000 متر به رقابت پرداختند و در پایان جوایز نقدی به ارزش 364 میلیون ریال و جوایز غیر نقدی به صورت علوفه دام برای هر اسب به مقدار 2 تن و 160 کیلوگرم به اسب های اول تا سوم کورس های شش گانه اهدا شد.

جمع پیش بینی سه پره این هفته مبلغ 223 میلیون 550 هزار ریال بود و بین 176 نفر که 24 امتیاز را کسب کرده بودند تقسیم شد. هم چنین مبلغ پیش بینی پنج پره این هفته مبلغ یک میلیارد و 12میلیون و 500 هزار ریال بود که بین 56 نفر با امتیاز 40 امتیاز اهدا شد.

در کورس اول بایرام پولد، سن آی و فی لیز و درکورس دوم وکسی درآگون، گلد لیدی و ریوا ونجر و درکورس سوم ایلکای، عمران خان و شامپیون به ترتیب بر جای اول تا سوم ایستادند.

در کورس چهارم لرد کینگ، گاد اسپید و غزاله ویسی و در کورس پنجم گل مای، نور بندر و بوندس لیگا و در کورس ششم ورگلاس، پلاوچی و رومانسکی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در هفته هفدهم سوارکاری کورس بهاره 48 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در 6 دور به مسافت های 1000 و 1550 متر به رقابت پرداختند و در پایان جوایز نقدی به ارزش 455 میلیون ریال و جوایز غیر نقدی به صورت علوفه دام برای هر اسب به مقدار 2 تن و 160 کیلوگرم به اسب های اول تا سوم کورس های شش گانه اهدا شد.

جمع پیش بینی سه پره این هفته نیز مبلغ 260 میلیون 20 هزار ریال بود که بین 122 نفر با بالاترین امتیاز یعنی 24 تقسیم شد.

هم چنین مبلغ پیش بینی پنج پره این هفته مبلغ یک میلیارد و 260 میلیون و 450 هزار ریال بود که بین 36 نفر با امتیاز 40 اهدا شد.

در کورس اول تروی قیداری، چودری خان و شاپرک و در کورس دوم مالنا، ریوسی و کروزر و درکورس سوم سنگر شکن، سلطان(2) و داز قلیچ و در کورس چهارم تک ناز ، رحما و جان سکرت به ترتیب اول تا سوم شدند.

اما اوج هیجان در کورس پنجم بود. حضور اسب های قهرمانی و نامدار هیجان دیگری به مجموعه سوارکاری گنبدکاووس داد. امپراطور صحرا، آتیک و قلیچ خان به ترتیب اول تا سوم شدند.

این در حالی بود که در این کورس باز هم جدال امپراطور صحرای قهرمان با 20 قهرمانی، 15 نایب قهرمانی و 7 مقام سومی با آتیک جوان با 13قهرمانی، 7 نایب قهرمانی و 2 مقام سوم و 3 اسب نامدار دیگر قلیچ خان، یاد بابا و کراندو دیدنی بود.

در کورس ششم هم پرشین لجند، دانهیل و جاست جونکر به ترتیب اول تا سوم شدند.