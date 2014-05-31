«تیزهوش» هرمان هسه به چاپ چهارم رسید

محمد بقایی ماکان در تماسی با خبرنگار مهر، از تجدید چاپ ترجمه‌اش از کتاب «تیزهوش» هرمان هسه خبر داد و گفت: رمان معروف «تیزهوش» که می‌توان آن را تقریباً زندگینامه خودنوشت نویسنده آن دانست، شرح زندگی پسر مدرسه‌ای تیزهوشی است که به رغم استعداد بسیار، خواست‌هایش در هیچ جهتی جامه عمل نمی‌پوشند و از پدر و معلمان و مربیان مدرسه جز خشونت و بی‌توجهی نمی‌بیند.

وی افزود: این رمان که در حقیقت تجربه نویسنده از روزگار نوجوانی خویش است، انتقادی است گزنده از دستگاه تعلیم و تربیت که چگونه به دلیل ضعف مدیریت با نادیده گرفتن لطافت روح کودکان و نوجوانان و تحمیل عقاید و ارزش‌های منسوخ و ناکارآمد که دیگر در این زمانه خریداری در بازار مدنیت ندارند، شادابترین گل‌های زندگی را پژمرده می‌سازند.

به گفته مترجم «تیزهوش»، هسه در این اثر تربیتی به همه والدین و مربیان و معلمان و مدیران جامعه هشدار می‌دهد که از قالب اصول تربیتی و عقیدتی بسته و بی‌روح بیرون آیند و با دقایق روح لطیف امیدهای فردا بر بنیاد معیارهای نوین علمی و تربیتی آشنا شوند چرا که اگر بخواهند تنها بر ضابطه‌های راکد توجه کنند و نسل جدید را در قالب اندیشه‌ها و مقررات نامنعطف بگنجانند و یکسونگری را جایگزین دگراندیشی و تحولات نوین علمی و تربیتی کنند، لوح ادبار به دامان جامعه خواهند نهاد و به این ترتیب آن را عصیان‌زده نموده و از تحول و خلاقیت بازخواهند داشت.

بقایی ماکان همچنین گفت: رمان «تیزهوش» در حدود 300 صفحه و با قیمت 8000 تومان از سوی انتشارات تهران به بازار کتاب عرضه شده است.