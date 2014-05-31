جوانه خوار بلاي جديد جنگلهاي بلوط آذربايجان غربي

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین آفات برگ خوار بلوط در جنگل های زاگرس محسوب می شود، با تغذیه لارو ها از جوانه ها و برگ های بلوط ، هر ساله موجب بی برگی کامل و درختان بلوط شده و لارو ها با تشریح تار هایی از سطح شاخ و برگ ها آشیانه می سازند و با بیرون آوردن سر از داخل تار ها به خوردن برگ ها مشغول می شوند .

متاسفانه طي سال هاي اخير جنگل هاي بلوط كشور و به تبع آن آذربايجان غربي با مشكلات زيادي مواجه شده كه آفات جوانه خوار بلوط با توجه به اينكه در مقابل روشهاي مبارزه نيز مقاوم شده اند،‌معضلي اساسي در جنگلهاي سردشت و پيرانشهر آذربايجان غربي بوده كه كمبود اعتبارات نيز سدي بر رفع مشكلات اين حوزه است.

تاثير منفي آفت جوانه خوار بلوط در جنگلهاي كشور به حدي بوده كه هم اكنون در منطقه ايلام جنگلهاي ناحيه رويشي زاگرسي با پديده خشكيد گي روبرو شده و در آذربايجان غربي كه آغاز رويشگاه جنگلهاي زاگرسي محسوب مي شود اين افت هم اكنون كابوس مناطق جنگلي استان شده است.

شرايط اقليمي، مخاطرات زيست محيطي از جمله ريزگردها،جنگل تراشي وعدم چاره جويي براي درمان اين آفت از عواملي است كه روز به روز سطح بيستري از اين جنگلها را در معرض آسيب اين بيماري مهلك قرار مي دهد.

جنگلهاي زاگرس به لحاظ حفاظت از منابع آب و خاك، توليد محصولات فرعي، ذخاير ژنتيكي، مصارف درماني و قابليتهاي اكوتوريستي و ساير ارزشهاي زيست محيطي داراي اهميت منحصر به فردي هستند كه نبايد با عدم توجه كافي از بين بروند.

50 هزار هكتار از جنگلهاي آذربايجان غربي در دام آفت جوانه خوار بلوط

در اين راستا نشست تخصصي و اضطراري مقابله با پديده" آفت جوانه خوار بلوط" در جنگلهاي سردشت و پيرانشهر در آذربايجان غربي برگزار و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي از بي نتيجه بودن روشهاي مبارزه با اين آفت در جنگلهاي استان و كمبود اعتبارات خبر داد.

علي پيرمرادي با اعلام اينكه با وجود تلاشهاي فراوان اداره كل منابع طبعي استان جنگلهاي سردشت و پير انشهر نيز با پديده آفت جوانه خوار بلوط مواجه شده و كه بيش از 50 هزار هكتار از جنگلهاي استان را در معرض تهديد جدي قرار داده است.

وي با اشاره با چگونگي مبارزه با اين آفت طي سالهاي اخير،‌ اظهار داشت: تنها راه مقابله با اين معضل از طريق كار گذاشتن تله هاي فرموني بوده كه متاسفانه بدليل به روز نبودن اين طريقه مبارزه؛ آفت جوانه خوار هر سال نسبت به سالهاي گذشته گسترش مي يابد.

مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط به روش فرموني بي تاثير است

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي با اعلام اينكه و عملا نوع مبارزه با اين عارضه بي تاثير شده است، اعلام كرد: متاسفانه با توجه به حجم گستره اين آفت، اعتبارات تخصيصي بسيار اندكو جوابگوي نيازهاي جنگلهاي استان براي مبارزه نيست.

پيرمرادي با اعلام اينكه با توجه به روند تخصيص اعتبارات فعلي تنها يك هزار هكتار از مساحت 100 هكتاري جنگلهاي آذربايجان غربي تحت پوشش طرح مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط قرار مي گيرند، ادامه داد:‌ بايد با توجه به حساسيت موضوع نسبت به ايجاد ساز و كارهاي لازم براي مبارزه با اين آفت اقدامات فوريانجام شود.

به هر روي جوانه خوار بلوط باعث كاهش رويش چوب، زوال جنگل، تغيير در زادآوري و توالي شده و يا حتي باعث مرگ و مير درختان و در نهايت باعث بروز پيامدهاي منفي می شوند.

از مجموع 120 هزار هکتار جنگل های موجود در آذربایجان غربی 80 هزار هکتار در محدوده شهرستان سردشت واقع شده، جنگلهای سردشت با وجود تمام زیبای هایی که به شهرستان بخشیده اند در دامان خود محصول ارزشمندی را می پرورانند که از روزگاران کهن مورد توجه بومیان بوده، از جمله این محصولات مازو است، جنگلهای سردشت در تیرماه مملو از این محصول است.

آذربایجان غربی 101هزار هکتار جنگل دارد که عمدتا در شهرستانهای سردشت و پیرانشهر قرار دارد و درختان این جنگلها ازانواع گونه های نادر تشکیل شده که این جنگلها آغاز ناحیه رویشی جنگلهای زاگرس نیز محسوب می شود.