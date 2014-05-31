طرح هادی برای روستاهای سیستان و بلوچستان توسط جهاد دانشگاهی البرز تدوین شد

مهشید منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح پژوهشی به درخواست بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان توسط گروه پژوهشی مطالعات محیط شهری معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی البرز تدوین شد.
وی تدوین طرحهای هادی در استانها را ضروری دانست و افزود: هدف طرحهای هادی، ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه روستاهاست و این هدف از طریق پروژههای عموماً کالبدی دنبال می شود.
منزوی تصریح کرد: ایجاد بستر توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هدایت و توسعهی کالبدی روستا، تامین و توزیع عادلانهی امکانات و خدمات و ایجاد تسهیلات برای بهبود مسکن و شرایط زیست محیطی از دیگر اهدافی است که در تدوین طرح هادی در هر استانی برنامهریزی میشود.
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز گفت: در این طرح، وضع موجود در روستا و محیط پیرامون آن به لحاظ مسائلی همچون اقلیم، پوشش گیاهی، زمین شناسی، سوانح طبیعی، جمعیت، فعالیتهای اقتصادی، سوابق تاریخی، مناسبات اجتماعی فرهنگی، وضعیت مسکن، خدمات و شبکهی معابر مورد مطالعه قرار گرفت.
وی افزود: مشکلات و کمبودهای روستا در زمینهی مسائل خدماتی، زیربنایی، راه، مسکن و نظایر آن تعیین شده و نیازهای آیندهی جمعیت ساکن روستا نیز پیش بینی گردیده است.
منزوی در پایان گفت: پیشنهادهای لازم برای رفع مشکلات و کمبودها و تامین نیازهای آینده در خصوص مسائلی مانند خدمات عمومی، تاسیسات زیربنایی، دفع آبهای سطحی، تعریفی و اصلاح معابر و ایجاد میادین در قالب پروژههای قابل اجرا ارائه گردید و همچنین در پایان، ضوابط و مقررات لازم برای رسیدن به پیشنهادها تدوین شد.
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