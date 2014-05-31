استقبال صهیونیستها از نتایج انتخابات مصر/ السیسی حافظ معاهده کمپ دیوید خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، زیپی مازنیل سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در قاهره از نتایج غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر استقبال کرد.

وی افزود: عبدالفتاح السیسی حافظ معاهده کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل خواهد بود. مازنیل گفت: السیسی برای بهبود اوضاع اقتصادی مصر با مشکلات بسیاری روبرو است.

سفیر اسبق رژیم صهیونیستی پیش بینی کرد در صورتی که عبدالفتاح السیسی به اقدامات دیکتاتوری روی بیاورد، مردم مصر به خیابانها خواهند آمد.

انتخابات ریاست جمهوری مصر هفته گذشته در 3 روز متوالی در سرتاسر مصر و با مشارکت دو نامزد انتخاباتی یعنی عبدالفتاح السیسی و حمدین صباحی برگزار شد. نتایج غیر رسمی این انتخابات حاکی از پیروزی قاطع عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق این کشور دارد.