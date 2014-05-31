علی مروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تحول نظام سلامت در وزارتخانه اجرایی شده و در حال طی مراحل مختلف است تا سهم بیماران از هزینه درمان به حداکثر ده درصد برسد.

وی اظهار داشت: بودجه ساخت و ساز در حوزه درمان جوابگوی نیازها نیست و به‌خاطر همین لزوم فراهم کردن بستر برای فعالیت بخش خصوصی تاکید می‌شود.

به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از فواید فعلی طرح تحول در امور درمان است که پیش از این بیماران مجبور بودند لوازم پزشکی مورد نیاز خود را از بازار با قیمت‌های گزاف و بعضا با کیفیت پایین تهیه کند که الان خود بیمارستان موظف به تهیه کالای مورد نیاز درمان است و فشار کمتری به بیمار و همراهان او وارد می‌شود.

اعلام امادگی پروفسور حسین صادقی برای احداث بیمارستان در چکنه

مروی همچنین گفت: پروفسور حسین صادقی برای احداث یک بیمارستان در چکنه مرکز بخش سرولایت به‌عنوان زادگاهش اعلام آمادگی کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیشنهاد پروفسور صادقی استقبال کرده است، عنوان کرد: مشکل اصلی وزارتخانه هزینه پرسنلی و جاری بیمارستان جدید است و اکنون وزارتخانه به‌دنبال رایزنی با مقامات مسئول برای حل این مشکل است.

این نماینده مجلس ادامه داد: قرار است بنده و ایشان با دکتر هاشمی وزیر بهداشت در این خصوص جلسه مشترک داشته باشیم و به یک تفاهمی در بحث تامین هزینه ساخت فضا، هزینه تجهیزات، هزینه پرسنلی و هزینه جاری برسیم