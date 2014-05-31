نظریه بی تفاوتی دولت به فرهنگ ایده ای منسوخ است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی دو روزه مقابله با آسیب های ماهواره ای با شرکت فعالان فرهنگی استانهای غربی کشور و همچنین حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین ظهر امروز در تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در این همایش اظهار داشت: دوران جنگ سخت علیه کشور ما به پایان رسیده است و بدون تردید دشمت دیگر جسارت و جرات تهدید نظامی علیه ایران را نخواهد داشت.

سردار عبدالرضا آزادی ادامه داد: به همین دلیل دستگاه های تئوری پردازی و اتاق های فکر دشمن برای مقابله با کشور ما به دنبال راهکار های جدیدی هستند که مهمترین آن ایجاد فضای تهاجم فرهنگی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین ابزارهای دشمن برای مقابله سامان دهی تهاجمات فرهنگی استفاده از فضای تلویزیون و رسانه یا به عبارت بهتر همان ماهواره است.

آزادی تصریح کرد: امروز تقابل فرهنگی کشور ما و شما جوانان با جنگ نرم دشمن یک رویارویی تمام عیار است که با بهره گیری از توان خلاقیت جوانهای این مرز و بوم و با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی بدون تردید در این نبرد نیز پیروز و سربلند خواهیم بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: بسیج برای این رویارویی برنامه ها و تدابیر ویژه ای را اندیشیده است که در آن با کمک توانمندی بی نظیر بسیجیان ایران زمین اهداف شوم دشمن را با شکست مواجه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بسیج مقابله با آسیب های ماهواره را در سال جدید در طرح گفتمان سازی خود قرار داده است.

سردار آزادی همچنین از برگزاری نشست های روشنگری در مقابل رسانه ها و تلویزیون های بیگانه در طول ماه مبارک رمضان و محرم الحرام در سراسر اسران اسلامی خبرداد و نسبت به تأثیرگذاری آن ابراز امیدواری کرد.

آزادی در پایان با اشاره به نامگذاری سال جدید با محوریت اقتصاد و فرهنگ توسط مقام معظم رهبری گفت: این موضوع نشان می دهد که فرهنگ همانطور که معظم له بارها تأکید فرموده اند از دغدغه های مقام معظم رهبری است که در این راستا باید برای پیشبرد اقدامات فرهنگی کشور یک مدیریت جهادی و عزم ملی داشت.

رهبر انقلاب وظیفه دولت در ساماندهی اوضاع فرهنگی را تبیین کرده اند

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین گفت: برخی اظهار نظرهای عجیب وجود دارد که دولت وظیفه ای در قبال فرهنگ ندارد.

وی ادامه داد: این درحالی است که مقام معظم رهبری صراحتا از وظیفه خطیر دولت در قبال فرهنگ جامعه فرموده اند و نقش دولت در تبیین سیاست گذاری های فرهنگی را تعیین کننده دانسته اند.

آزادی گفت: متأسفانه در داخل کشور برخی ها می خواهند برای دشمن نقش سیاهی لشکر را بازی کنند و این هم به خاطر این است که سینه آنها هنوز می خواهد برای آمریکا و فرهنگ آمریکایی یک باند آزاد فرودگاه باشد.

وی با اشاره به عدم نظارت مطلوب بر محتوا و درون مایه تولیدات نرم افزاری تصریج کرد:شبکه های اجتماعی در صدد هستند به شیوه ای مرموز بعد از کشیدن خیمه استوار بنیان خانواده در راستای ایجاد یک بحران هویت با ایجاد هراس و ترس تفکر دنیا در قبال اسلام و ایران را تحت تأثر قرار دهند.

آزادی با ارائه آماری از تعداد شبکه های فعال در راستای تضعیف بنیان خانواده گفت: حدود 200 شبکه فیلم، کودک و سرگرمی و ده ها شبکه فرسی زبان برنامه محور برای ضربه زدن به بنیان فرهنگی خانواده ها در حال فعالیت هستند و این در حالی است که تا پی از سال 70 تنها 2 شبکه ماهواره ای بر روی سیگنالها دریافت می شد.

وی ادامه داد: برای این شبکه های فعال هدف قرار دادن شیوه زندگی ایرانی اسلامی، نابودی خانواده با استفاده از ترویج روابط غیر اخلاقی و عادی سازی خیانت و تکیه بر برجسته کردن تفاوت های قومی و مذهبی در راستای ایجاد تفرقه توسط اتاق های فکر هدفگذاری شده است.

آزادی خاطر نشان کرد: شیوه مبارزه صلبی با ماهواره امروز جای خود را به شیوه های ایجابی داده است به گونه ای که شاهد هستیم چندین هزار دیش ماهواره داوطلبانه جمع آوری می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد جوانان کشور به عنوان سربازان جنگ نرم ایران اسلامی توطئه های فرهنگی دشمن را خنثی خواهند کرد.