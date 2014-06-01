پیانوی میلیاردی تالار وحدت به رودکی آمد/ خداحافظی با ساز فرسوده

علی اصغر زعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بگفت: خوشبختانه با پیگیری‌های مدیریت تالار رودکی و موافقت مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و رییس تالار وحدت، یک پیانو از سه پیانوی مستقر در تالار وحدت که دارای ارزش فراوانی بود جایگزین پیانوی فرسوده تالار رودکی شد.

وی ادامه داد: پیانویی که طی این سالها در تالار رودکی مستقر بود طی ماههای گذشته با اعلام نظر کارشناسان و هنرمندانی که در این سالن اجرا داشتند فرسوده به نظر می رسید و بسیاری از نوازندگان گروه‌های اجرایی از کیفیت پیانوی یاد شده انتقاد می کردند. این موضوع حتی طی ماه‌های گذشته به مطبوعات نیز کشیده شد و ما می دیدیم که تعدادی از خبرنگاران و منتقدان از کیفیت فنی و ظاهری این پیانو در ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر انتقاد می کردند بنابراین تصمیم گرفتیم با توجه به نظر هنرمندان این پیانوی فرسوده را جمع کرده و پیانوی دیگری را جایگزین آن کنیم.

زعیمی خاطرنشان کرد: پیانوی جدیدی که از تالار وحدت به تالار رودکی انتقال پیدا کرده یکی از سه پیانویی است که سال 85 طی مراسمی رونمایی شد و دارای ارزشی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است که با توجه به کیفیتی که دارد تصور می کنم مورد پسند هنرمندان نیز واقع شود.

معاون فنی مجموعه تالار وحدت در بخش پایانی صحبت‌های خود تصریح کرد: تعویض پیانوی تالار رودکی در حالی انجام می گیرد که طی ماه‌های گذشته با اعتراض های فراوانی از سوی هنرمندان برای بهبود کیفیت سازهای مستقر در مجموعه های هنری مواجه بوده‌ایم. تعویض پیانوی تالار رودکی می‌تواند گام ارزشمندی در جهت ارتقای سطح فنی تالارهای هنری وزارت ارشاد باشد؛ اتفاقی که شاید بازتاب رسانه ای چندانی نداشته باشد اما می تواند جمع هنرمندان را تا حدی راضی کند.

در حال حاضر پیانوی قدیمی تالار رودکی در استودیوی دفتر موسیقی نگهداری می‌شود.