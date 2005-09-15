جلسه "I.T.I " تشكيل نشد

"حميد مظفري"، عضو هيأت مؤسس "I.T.I" درباره علت عدم تشكيل اين جلسه تصريح كرد: برخي از اعضاء به دليل درگيري هاي شخصي نتوانستند در اين جلسه حضور پيدا كنند، بنابراين ما مجبور شديم كه جلسه خود را به روز چهار شنبه 30 شهر يور ماه هفته آينده موكول كنيم.

لازم به ذكر است ، اين چندمين بار است كه به دليل عدم حضور برخي از اعضاي هيأت مؤسس "I.T.I" درجلسه هاي هفتگي موضوع بررسي اساس نامه "I.T.I" ايران به تعويق افتاده و وضعيت آن بلا تكليف مانده است.

خاطرنشان مي شود كه "I.T.I" سازمان جهاني تئاتر وابسته به يونسكو است كه دركشورهاي مختلف دنيا نمايندگيهايي دارد وهمه هنرمندان تئاتر دنيا مي توانند به عضويت نمايندگي هاي اين سازمان در آيند. در اين بين، ايران جزو كشورهايي است كه به دليل اختلاف نظرهايي بين اهالي تئاتر خود، هنوز موفق به تشكيل انجمن "I.T.I" نشده است.