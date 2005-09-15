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۲۴ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۵۳

به دليل نيامدن برخي از اعضاي هيأت مؤسس

جلسه "I.T.I " تشكيل نشد

روز گذشته قرار بود اعضاي هيأت مؤسس "I.T.I "، طي جلسه اي آخرين اصلاحات اساسنامه "I.T.I" ايران را جهت ارائه به "I.T.I"جهاني بررسي كنند، اما اين جلسه به چهار شنبه هفته آينده موكول شد.

"حميد مظفري"، عضو هيأت مؤسس "I.T.I" درباره علت عدم تشكيل اين جلسه تصريح كرد: برخي از اعضاء به دليل درگيري هاي شخصي نتوانستند در اين جلسه حضور پيدا كنند، بنابراين ما مجبور شديم كه جلسه خود را به روز چهار شنبه 30 شهر يور ماه هفته آينده موكول كنيم.

لازم به ذكر است ، اين چندمين بار است كه  به دليل عدم حضور برخي از اعضاي هيأت مؤسس "I.T.I" درجلسه هاي هفتگي  موضوع بررسي اساس نامه "I.T.I" ايران به تعويق افتاده  و وضعيت آن بلا تكليف مانده است.

خاطرنشان مي شود كه "I.T.I" سازمان جهاني تئاتر وابسته به يونسكو است كه  دركشورهاي مختلف دنيا نمايندگيهايي دارد وهمه هنرمندان تئاتر دنيا مي توانند به عضويت نمايندگي هاي اين سازمان در آيند. در اين بين، ايران جزو كشورهايي است كه به دليل اختلاف نظرهايي بين اهالي تئاتر خود، هنوز موفق به تشكيل انجمن "I.T.I" نشده است.

کد مطلب 230236

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