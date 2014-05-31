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۱۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۲۹

تداوم رگبار و رعد و برق دربیشتر نقاط کشور طی دو روز آینده

تداوم رگبار و رعد و برق دربیشتر نقاط کشور طی دو روز آینده

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم رگبار و رعد و برق در بیشتر نقاط کشور طی دو روز آینده خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: براساس نقشه‌های پیش‌یابی امشب در مناطق شمال شرق،‌ سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز، رگبار و رعد و برق و وزش باد و در دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس بارش پراکنده به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ خواهد داد.

به گفته وی، فردا نیز در نواحی شمال غرب،‌ سواحل شمالی، شمال شرق، دامنه‌های البرز، نواحی مرکزی و  برخی نقاط شرق و جنوب شرق رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: روز دوشنبه علاوه بر مناطق فوق در غرب کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وظیفه تصریح کرد: فردا آسمان پایتخت کمی ابری بتدریج با افزایش ابر در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی شده است که حداقل و حداکثر دما در این روز به 22 و 33 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد. 

کد مطلب 2302366

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