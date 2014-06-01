قابلیت شهرهای مرزی ایران در پذیرش گردشگران سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن راشکی در حاشیه نشست هماهنگی اولین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری کشورهای عضو اکو که قرار است مرداد ماه امسال در مازندران برگزار شود، گفت: این کنفرانس، دومین نوع از برگزاری کنفرانس های گردشگری سلامت است که برگزار می شود.

وی با عنوان این مطلب که گردشگری سلامت در 10 سال گذشته به سرعت رشد کرده است، افزود: کشورهایی مانند هند، مالزی، سنگاپور، ترکیه و... توانسته اند با ارائه خدمات ارزان قیمت و با کیفیت، خودشان را نشان بدهند.

راشکی با اعلام اینکه ما زیرساختها و توانمندیهای لازم برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در دنیا را داریم، تاکید کرد: هدف ما، جذب گردشگران سلامت از کشورهای اسلامی و منطقه است.

رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به این موضوع که ساختار سازمان یافته برای پیشبرد برنامه های گردشگری سلامت را نداریم، گفت: شهرهای مرزی ایران، این قابلیت را دارند که تبدیل به مناطق گردشگری سلامت شوند.

راشکی به ورود روزانه هزار نفر از مرز آذربایجان به بیله سوار در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: 70 درصد این افراد برای دریافت خدمات درمانی، وارد کشورمان می شوند.

وی با بیان این مطلب که برای صنعت گردشگری سلامت تعریف نداریم، گفت: همین مسئله باعث شده تا نتوانیم از قابلیت ها و ظرفیتهای این حوزه به خوبی استفاده کنیم.

راشکی با تاکید بر اینکه مقوله گردشگری سلامت در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی شده است، ادامه داد: نزدیک به هزار بیمارستان دولتی و خصوصی در کشور داریم که بر اساس قانون، 10 درصد از ظرفیت تختهای بیمارستانی را می توانند به خدمات گردشگری سلامت اختصاص بدهند.

رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت به وضعیت شهرهای مرزی ایران اشاره کرد و افزود: شهرهای مرزی ما از قابلیت ها و توانمندیهای لازم برای جذب و پذیرش گردشگران سلامت برخوردارند. به طوریکه همجواری مشهد با کشورهای افغانستان، پاکستان و...، تبریز و ارومیه با آذربایجان و زاهدان نیز بیمارستان تخصصی چشم پزشکی دارد که می تواند در جذب بیماران کشورهای همجوار، موفق باشد. از سوی دیگر، شهر اهواز نیز می تواند بیماران عراقی را جذب کند.