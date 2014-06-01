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۱۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

بهادری:

عملیات تقاطع غیرهمسطح ارغوان ایلام به زودی آغاز می شود

عملیات تقاطع غیرهمسطح ارغوان ایلام به زودی آغاز می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: عملیات تقاطع غیر همسطح ارغوان ایلام به زودی آغاز می شود.

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث تقاطع غیر همسطح ارغوان یکی از طرحهای بسیار خوب در استان ایلام است که هم اکنون مقدمات اجرای این طرح در حال انجام است.

وی بیان داشت: این تقاطع در مسیر ایلام - حمیل ساخته می شود و نقش مهمی در توسعه راه های ارتباطی استان ایلام دارد.

بهادری افزود: هم اکنون اقدمات از قبیل مطالعه و مناقصه این پروژه انجام شده که با انتخاب پیمانکار پروژه تقاطع غیر همسطح ارغوان وارد فاز اجرایی می شود.

بهادری افزود: اجرای این پروژه نقش مهمی در روان سازی ترافیک ورودی به شهر ایلام دارد که 30 میلیارد ریال اعتبار اولیه برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.

این مسئول تصریح کرد: بخش راه های ارتباطی از مهمترین نیازهای استان ایلام است که باید توسعه یابند و هم اکنون پروژه های مختلفی در مناطق مختلف استان در حال اجراست.

بهادری تصریح کرد: اجری پروژه های راه به عنوان یک عامل زیرساختی حیاتی محسوب می شوند و روند توسعه استان را شتاب می دهد.

کد مطلب 2302503

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