مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صدور حکمی جلیل جباری را به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای جلیل جباری نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی منصوب می شوید.

توجه کامل به اهمیت حفظ و نگهداری از میراث ارزشمند فرهنگی-تاریخی، رشد و توسعه صنایع دستی و گردشگری و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران، اندیشمندان، کارشناسان خبره، منابع انسانی موجود و تعامل جدی با مدیریت عالی استان و مسئولان استانی، هماهنگی با حوزه های کاری در سازمان مرکز، توجه به مسائل انسانی، ایجاد ضای صمیمی و دوستانه با فراهم کردن زمینه های پیشرفت شغلی کارکنان از مهمترین وظایف مدیریتی است که انتظار می رود در راستای تحقق اهداف متعالی سازمان گامهای موثری بردارید.

توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم."

یادآور می‌شود، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین در پیامی جداگانه از تلاش‌های مظفر عباس‌زاده، مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی تقدیر کرد.