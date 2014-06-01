رایزنی مالکی و جعفری درباره دولت وحدت ملی/المواطن: هرگز اتحاد ملی را رها نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نوری المالکی نخست وزیر عراق شب گذشته با ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف اتحاد ملی دیدار کرد. طرفین در این دیدار بر ضرورت تقویت ائتلاف اتحاد ملی در آینده تاکید کردند.

در این دیدار تحولات سیاسی کشور و آمادگی لازم برای مرحله آینده عراق و فراهم کردن مقدمات تشکیل دولت وحدت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوری المالکی روز گذشته همچنین با برخی اعضای حزب فضیلت اسلامی دیدار و درباره تشکیل دولت آینده رایزنی کرد.

از سوی دیگر سومریه نیوز به نقل از "علی شبر" نماینده ائتلاف المواطن گزارش داد: حتی اگر ائتلاف دولت قانون دولت آینده را تشکیل دهد ما هرگز اتحاد ملی را رها نخواهیم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ائتلاف اتحاد ملی نقش فعال و بسیاری در آینده ایفا خواهد کرد.