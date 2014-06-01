شهرهای جنوب غرب خوزستان فاقد آزمایشگاه مواد غذایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود چهار بندر آبادان، اروندکنار، چوئبده و خرمشهر متاسفانه هیچ آزمایشگاه مواد غذایی در این مناطق وجود ندارد و تجار و بازرگانان به اجبار باید برای انجام آزمایشات مربوط به کالاهای وارداتی و صادراتی شان به اهواز مرکز استان خوزستان بروند. انجام این کار علاوه بر طی مسافت زیاد، هزینه بر و زمان بر (به دلیل دریافت جواب آزمایشات) است.



رئیس اتحادیه کالاهای ملوانی آبادان گفت: نبود یک آزمایشگاه مواد غذایی در این منطقه تجار و بازرگانان را دچار مشکل کرده است.



غلامحسن افرائی نیا افزود: نبود آزمایشگاه سبب شده تا ما برای انجام آزمایشات بر روی کالاهایمان مجبور باشیم نمونه کالا را برای آزمایش به اهواز ببریم که این خود مشکلات زیادی را برایمان در پی دارد.



وی اظهار کرد: دوری راه، خطرات ناشی از تردد در جاده، هزینه بر بودن طی مسافت و تاخیر 20 روزه تا یک ماهه در پاسخگویی به آزمایشات از جمله مشکلاتی است که ما با آن مواجهیم.



رئیس اتحادیه کالاهای ملوانی آبادان تصریح کرد: زمان بر بودن پاسخ آزمایشات ما را متحمل پرداخت هزینه های بالای انبار داری می کند.



افرائی نیا یادآور شد: طبق ضوابط تنها می توانیم سه روز کالایمان را با نرخ مصوب در انبار نگهداری کنیم و با گذشت این مدت نرخ انبار داری به صورت تساعدی بالا می رود.



وی گفت: اگر کالایی با پرداخت صد یا دویست هزار تومان قابل ترخیص از انبار باشد به دلیل نرسیدن پاسخ آزمایشات امکان خروج پیدا نمی کنند و ما نیز مجبوریم بابت کالایی که می شود با صد و یا دویست هزار تومان ترخیص کنیم 10 تا 15 میلیون تومان حق انبار داری دهیم.



رئیس اتحادیه کالاهای ملوانی آبادان افزود: شهری مانند دزفول که نه بندر دارد و نه گمرک، دارای آزمایشگاه مواد غذایی است اما ما از داشتن آزمایشگاه بی بهره ایم، مسئولان باید هر چه سریعتر در این خصوص چاره اندیشی کنند.



هشت بندر و گمرک فعال اما بی بهره از آزمایشگاه



رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده نیز گفت: به رغم وجود چهارگمرک و چهار بندر در شهرهای آبادان، اروندکنار، چوئبده و خرمشهر متاسفانه آزمایشگاه موادغذایی در این مناطق وجود ندارد.



سید عماد موسوی افزود: فعالان عرصه تجارت و بازرگانی این مناطق برای صادرات و یا واردات کالاهایشان مجبورند تا پاسخ آزمایشگاه مواد غذایی را به عنوان گواهی سلامت داشته باشند و از آنجایی که این آزمایشگاه در منطقه وجود ندارد به اجبار راهی اهواز می شوند.



وی اظهار کرد: ارائه نمونه کالا به اهواز جهت آزمایش و دریافت نتایج زمان بر، وقت گیر و پر هزینه است که باید برای این مسئله چاره اندیشی شود.



رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده تصریح کرد: قولهایی از سوی استانداری خوزستان برای عملیاتی شدن این مسئله داده شده ولی تاکنون عملیاتی نشده که امید می رود هر چه زودتر این مشکل اصلی و اساسی حل شود.



واگذاری دو هزار متر زمین برای ساخت آزمایشگاه



در همین حال مسئول سلامت سازمان منطقه آزاد اروند از واگذاری دو هزار متر زمین برای ساخت آزمایشگاه مواد غذایی خبر داد.



دکتر سید مهدی موسوی گفت: طبق تفاهمنامه ای که با دانشکده علوم پزشکی آبادان داشتیم، زمینی به وسعت دو هزار متر در منطقه دیری فارم برای ساخت آزمایشگاه مواد غذایی به این دانشکده واگذار شد.



وی با تاکید بر لزوم ایجاد این آزمایشگاه در منطقه، از آمادگی سازمان منطقه آزاد اروند برای تعامل و همراهی با دستگاههای اجرایی شهر در جهت تامین رفاه حال مردم خبر داد.



مسئول سلامت سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به اینکه سازمان منطقه آزاد اروند در ساخت این آزمایشگاه به لحاظ مالی حمایتی می کند یا خیر افزود: بر اساس تفاهمنامه یاد شده در این خصوص گفتگو و یا توافقی نداشته ایم، اما شخصا مراتب را از سوی مدیرعامل پیگیری و در صورت امکان این همکاری انجام می شود.



راه اندازی آزمایشگاه مواد غذایی در یکی از مراکز بهداشت



رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به واگذاری زمین برای ساخت آزمایشگاه مواد غذایی گفت: با توجه به هزینه بر بودن ساخت این آزمایشگاه در زمان حاضر امکان ساخت برایمان وجود ندارد.



دکتر اسماعیل مطلق افزود: پیگیریهایی از طریق استانداری خوزستان انجام شده و قولهایی برای همکاری و تامین منابع مالی برای ساخت این آزمایشگاه داده شده است.



وی با تاکید بر ضرورت راه اندازی آزمایشگاه مواد غذایی در منطقه اظهار کرد: ساخت آزمایشگاه به لحاظ زمان بر بودن و در اختیار نداشتن منابع مالی کافی در زمان حاضر میسر نیست.



رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: به منظور رفع مشکل فعالان اقتصادی در منطقه تصمیم داریم تا در یکی از مراکز بهداشتی یک واحد آزمایشگاه مواد غذایی راه اندازی کنیم.



به گفته وی با انجام این کار مشکل تجار و بازرگانان رفع خواهد شد.



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گزارش: فرزانه یحیی آبادی