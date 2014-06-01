نخستین دوره المپیاد ورزشی فرهنگیان در البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید علیزاده معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در حاشیه افتتاحیه این المپیاد که در ساوجبلاغ در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توانمند سازی نیروی انسانی در عرصه های مختلف از اولویت های آموزش و پرورش است، از این رو به جهت تقویت روحیه ورزشکاری اقدام به برگزاری نخستین دوره المپیاد ورزشی ویژه فرهنگیان کرده ایم.

وی با بیان اینکه این مسابقات از زمان استان شدن البرز سه دوره در بین فرهنگیان برگزار شده است، گفت: به منظور افزایش توان کار و فعالیت به خصوص برای مربیان و معلمان تربیت بدنی این دوره از مسابقات منسجم تر و در قالب المپیاد در حال برگزاری است.

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اعلام کرد: برای المپیاد ورزشی فرهنگیان چهار رشته کوهپیمایی، والیبال، تنیس روی میزو فوتسال تدارک دیده شده است.

علیزاده با اشاره به حضور بانوان فرهنگی در رشته های اعلام شده به غیر از فوتسال، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور 800 تن از فرهنگیان در دو روز برگزار می شود.

وی در پایان گفت: همایش کوهنوردی نیز با حضور 300 تن از مربیان تربیت بدنی استان البرز در منطقه ولیان ارتفاعات ساوجبلاغ امروز برای آقایان و فردا ویژه بانوان برگزار خواهد شد.