  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۶

در بین 99 دانشگاه؛

دانشگاه فردوسي حائز رتبه اول فعاليت هاي فرهنگي شد

دانشگاه فردوسي حائز رتبه اول فعاليت هاي فرهنگي شد

دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاه رتبه اول در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي دسته يك كشور از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم معرفي و مورد تقدير قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله اقدام به ارزیابی کلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی می کند. در این راستا ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 92-91، از تیرماه 92 شروع شد که به این منظور، 99 دانشگاه دولتی بر اساس 35 شاخص برگرفته از اسناد بالادستی، همچون سند دانشگاه اسلامی، برنامه راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی،‌ برنامه پنجم توسعه کشور و ... مورد ارزیابی دقیق قرارگرفتند.

در اولین گام از ارزیابی، دانشگاه‌های دولتی بر‌اساس تعداد دانشجو، قدمت دانشگاه، میزان برخورداری و ... در 4گروه دسته بندی شدند تا در طی ارزیابی‌ها، با دانشگاه‌های همسطح ارزیابی و مقایسه شوند. دانشگاه فردوسي مشهد  و اكثر دانشگاه های بزرگ و جامع كشور در دسته یک قرار گرفتند.

دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاه  رتبه اول در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي دسته يك كشور معرفي و مورد تقدير قرار گرفت.

کد مطلب 2302814

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