دانشگاه فردوسي حائز رتبه اول فعاليت هاي فرهنگي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله اقدام به ارزیابی کلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی می کند. در این راستا ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 92-91، از تیرماه 92 شروع شد که به این منظور، 99 دانشگاه دولتی بر اساس 35 شاخص برگرفته از اسناد بالادستی، همچون سند دانشگاه اسلامی، برنامه راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی،‌ برنامه پنجم توسعه کشور و ... مورد ارزیابی دقیق قرارگرفتند.

در اولین گام از ارزیابی، دانشگاه‌های دولتی بر‌اساس تعداد دانشجو، قدمت دانشگاه، میزان برخورداری و ... در 4گروه دسته بندی شدند تا در طی ارزیابی‌ها، با دانشگاه‌های همسطح ارزیابی و مقایسه شوند. دانشگاه فردوسي مشهد و اكثر دانشگاه های بزرگ و جامع كشور در دسته یک قرار گرفتند.

دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان دانشگاه رتبه اول در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هاي دسته يك كشور معرفي و مورد تقدير قرار گرفت.