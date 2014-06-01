700 زائر دلفانی به مرقد مطهر امام(ره) اعزام مي شوند

سرهنگ پاسدار حسين محمدي فرد روز يكشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه اين تعداد در قالب 18 كاروان روز سه شنبه اعزام می شوند افزود: علاوه بر اين تعداد 17 روحاني به منظور سخنراني و بيان انديشه هاي والاي امام(ره) و برگزاري مراسمات عزاداري و برپايي نماز جماعت با اين تعداد كاروان اعزام مي شوند.

وي برگزاري مسابقات فرهنگي از جمله دل نوشته زائرين، توزيع بسته هاي فرهنگي از جمله وصاياي حضرت امام(ره) و اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگی ديگر از جمله فعاليت هايي دانست كه در طول اين دو روز در بين زائرين انجام مي شود.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان دلفان اظهار داشت: اين اقدام به منظور تجديد پيمان با آرمانها و اصول متعالي امام(ره) و تجديد عهد و پيمان با مقام عظماي ولايت و آشنايي نسل جديد با انديشه هاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي هر ساله صورت می گیرد.