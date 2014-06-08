حسن هدایت کارگردان سینمای ایران که آخرین اثر سینمایی او با نام «ناسپاس» در سال 1388 اکران شد درباره فعالیت‌های اخیر خود در عرصه سینما به خبرنگار مهر گفت: طرح، ایده و فیلمنامه‌های بسیاری برای کار دارم ولی متاسفانه به دلیل مشکلات مالی موجود در سینما روند فعالیت‌ها تنها در حد مذاکره باقی مانده است. به اعتقاد من یکی از دلایلِ کمبود تولیدات قابل قبول در عرصه سینما سوءمدیریت‌ها است.

وی در ادامه افزود: در واقع سوءمدیریت در عرصه تولید باعث شده بودجه و امکانات دست عده محدودی از افراد باشد و در نتیجه سینماگران حرفه ای یا پا پس کشیده و یا اینکه برای گذران امورات زندگی به انجام فعالیت های روزمره رو آورده‌اند.

کارگردان فیلم سینمایی «دلاوران کوچه دلگشا» با اشاره به این مطلب که مدیریت سینما برنامه‌ای برای ساماندهی در عرصه تولید ندارد، بیان کرد: متاسفانه ارزیابی از وضعیت مدیریت در عرصه سینما نشان از این دارد که مدیران سینمایی در ایران برنامه مشخصی برای چگونگی ساماندهی در عرصه تولید ندارند و من به شخصه امیدوارم که این سوءمدیریت رفع شود تا فیلمسازانی که سال‌های سال به شکل ناخواسته تولید در سینما را کنار گذاشته‌اند بتوانند بار دیگر به این عرصه برگردند.

هدایت با اشاره به انواع تولید در عرصه سینما گفت: تولید در سینما به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش نخست از تولیدات با بودجه و امکانات دولتی ساخته می شود که معمولا آثار خوب سینمایی هم از دل آنها بیرون نمی آید و بخش دیگر از تولیدات هم در بخش خصوصی ساخته می شود که تولیدات در این بخش به دلیل دغدغه برای بازگشت سرمایه معمولا به فیلم‌های گیشه‌پسند متمایل می‌شود و تعداد معدودی از فیلم‌های هنری در این بخش ساخته می شود.

این کارگردان پیشکسوت در پایان عنوان کرد: فیلمنامه و طرح آماده برای کار دارم اما شرایط تولید در عرصه سینما آنقدر متزلزل است که ترجیح می دهم تا زمان قطعی شدن و کلید خوردن یکی از آنها، خبری را اعلام نکنم.