انقلاب اسلامی موجب احیای اندیشه‌ های ناب اسلامی در دنیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی شامگاه یکشنبه به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در رشت افزود: حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با این انقلاب ارزش های فراموش شده را به جهان معرفی و بر مبنای این ارزش ها حکومتی را بنا کرد که سعادت بشریت را به ارمغان آورد.

وی اظهارداشت: یاد امام راحل، رهنمودها و روش های زندگی ایشان باید درسی برای نسل جوان جامعه باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان وجود و بقا این نظام و انقلاب را از برکت امام راحل و خون شهدا دانست و گفت: در سایه برکات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انقلاب و خون شهیدان است که ملت ایران در آسایش و آرامش بسر می برند.

وی افزود: انتقال اندیشه ها و تفکر ارزنده امام خمینی (ره) به اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان ضروری است.

وی در ادامه ضمن تبریک ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اظهارداشت: دوران هشت سال دفاع مقدس تابلو رسایی از دلدادگی پاسداران انقلاب اسلامی به حضرت دوست و تبعیت محض از ولی امر خویش بود.

اسماعیلی بیان داشت: سوم شعبان - روز پاسدار - روز تحقق پاسداری از اسلام حقیقت و مکتب الهی و تبلور دفاع از اهداف و ارزش های متعالی اسلامی است که به عنوان الگوی کارآمد و مردمی با کارنامه ای درخشان و پر افتخار در عرصه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی و نقش محوری آن در دفاع از ارزش ها و عینیت بخشیدن به عزت و اقتدار فرهنگ حسینی نمود پیدا می کند.

وی یادآورشد: روز جانباز تجلی گر راستین ایثارگری ها، مجاهدت ها و از خود گذشتگی های جانبازان عزیز و صبوری است که در مکتب بزرگ جانباز دشت کربلا و سید و مولای خود درس ایثار و وفاداری خوانده اند و در لبیک به دعوت پیر و مرادشان جان های خویش را سپر تیر دشمنان اسلام کردند و از آب و خاک میهن اسلامی حراست نمودند.