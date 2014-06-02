  1. دين، حوزه، انديشه
۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۲۹

با حضور علی لاریجانی؛

اختتامیه سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ایران برگزار می شود

اختتامیه سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن ایران برگزار می شود

مراسم اختتامیه سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران عصر امروز 12 خردادماه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران که با حضور قاریان و حافظان بیش از 70 کشور جهان از 5 خردادماه در تهران آغاز شده بود پس از 7 روز رقابت فشرده روز عصر امروز 12 خردادماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

این مراسم با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان ارشد نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرآن پژوهان و شرکت کنندگان در سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم برپا می شود.

این مراسم عصر امروز دوشنبه 12 خردادماه از ساعت 17 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود و نفرات برتر اعلام و مورد تجلیل قرار می گیرند.

کد مطلب 2303276

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