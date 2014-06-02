350 زائر از شهرستان اردستان به مرقد مطهر امام خمینی(ره) اعزام می شوند

سید هدایت الله نورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اﻣﺴﺎل ﺑﻨﺎ دارﯾﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬشته و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻛﺎروان شهرستان اردستان را بعدازظهر روز ﺳﯿﺰدھﻢ ﺧﺮداد به ﺳﻤﺖ ﺣﺮم ﻣﻄﮭﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم (ره) اﻋﺰام کنیم.



وی ﺑﺎ اﺷﺎره به اینکه اﻣﺴﺎل ﻗﺮﯾﺐ به 350 ﻧﻔﺮ زاﺋﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 8 دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و در ﻗﺎﻟﺐ 5 ﻛﺎروان به ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ارﺗﺤﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﺎم (ره) اﻋﺰام ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ، افزود: از اﯾﻦ 5 ﻛﺎروان اﻋﺰاﻣﻲ، دو ﻛﺎروان ﻣﺮﺑﻮط به اردستان و سه کاروان دیگر مربوط به شهرهای زواره، مهاباد و برزاوند است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به حضور پر شور اقشار مختلف مردم هم چون گذشته در این مراسم اظهار داشت: با اینکه سالها از رحلت جانسوز امام خمینی (ره) می گذرد اما هنوز عشق ملت به ویژه نسل جوان به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در قلبها بیداد می کند و عزت و افتخار ملت ایران در تمام عرصه های جهانی مرهون رهنمودهای امام خمینی (ره) بوده است.



نورزاده با اشاره به اینکه تمهیدات لازم جهت اعزام ایمن کاروان ها به مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) اندیشیده شده، اظهار داشت: همراه هر یک از کاروان ها، اکیپ پلیس راه و گروه های پزشکی مجهز به آمبولانس و تجهیزات پزشکی و یک روحانی به عنوان مبلغ اعزام خواهد شد و برنامه های فرهنگی نیز برای زائران در طول مسیر پیش بینی شده است.