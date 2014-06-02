ظرفیت های بخش کشاورزی بهار مدیریت شود/ خرید تضمینی گندم بدون بارنامه انجام نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه صبح دوشنبه در کارگروه کشاورزی شهرستان بهار با بیان اینکه وظیفه کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی، سیاست گذاری است، عنوان داشت: کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش کشاورزی و به تبع آن جهاد کشاورزی شهرستان باید با شناسایی ظرفیت های موجود در حوزه کشاورزی این بخش را مدیریت کند تا جائیکه ایجاد ظرفیت های اضافه در این منطقه در این بخش، سبب بروز مشکلات اقتصادی نشود.

وی اذعان داشت: با توجه به اینکه در سالهای گذشته محصولات کشاورزی زارعان بهاری به علت نبود مکان ذخیره سازی مناسب دور ریز می شد و امروز خود کشاورزان اقدام به احداث انبارها و سردخانه های مجهز برای نگهداری طولانی مدت محصولات زراعی خود به خصوص سیب زمینی کرده اند اما همین ظرفیت سازیها نیز با اینکه به نفع شهرستان است باید توسط متولیان این حوزه مدیریت شود تا موجب بروز مشکلات بعدی در منطقه نشود.

مرادی پناه با اشاره به اینکه اقدامات کشاورزان شهرستان در راستای ایجاد ظرفیت و پتانسیل در بخش کشاورزی باید توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: افزایش بیش از حد ظرفیت های بخش کشاورزی و یا سطح زیر کشت محصولات زراعی سبب پیشرفت در این بخش نمی شود بلکه این بخش نیاز به افزایش راندمان برداشت و بهره وری محصولات زراعی دارد.

وی در خصوص خرید تضمینی محصول گندم امسال کشاورزان شهرستانن بهار نیز گفت: گندم کاران شهرستان در چند سال اخیر مشکلاتی را در حوزه فروش محصول خود داشته اند که باید در سالجاری با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت، عملکرد متولیان خرید تضمینی این محصول بر اساس سیاست ها و برنامه ریز یهای اصلی این طرح باشد تا با سهل الوصول کردن خرید محصول از کشاورز، رضایت این قشر جلب شود که این مهم همکاری و هماهنگی زنجیره وار جهاد کشاورزی، سازمان غله و تعاون روستایی را می طلبد.

مرادی پناه افزود: با توجه به اینکه یک مرکز اصلی و چهارمرکز فرعی در شهرستان بهار متولی خرید تضمینی گندم هستند متولیان این مراکز باید دقت داشته باشند که نحوه خریدشان طوری باشد که کشاورز متضرر نشود.

وی همچنین در خصوص خانه کشاورز استان همدان نیز اظهار داشت: تشکیل خانه کشاورز و انجمن کشاورزان خبره به نفع قشر کشاورز این منطقه است ولی متولیان این تشکلها باید به دنبال شناسایی، رصد و حل مشکل کشاورزان باشند تا به طور واقعی مفید واقع شوند.

مرادی پناه افزود: آسیب ها و نیازهای بخش کشاورزی استان همدان باید توسط تشکلهایی چون خانه کشاورز سنجیده و مورد پیگیری قرار بگیرد.

خرید تضمینی گندم از کشاورزان بدون بارنامه انجام نخواهد شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بهار نیز در این کارگروه با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان بدون بارنامه انجام نخواهد شد، گفت: کشاورزان بارهای محصول گندم خود را بدون بارنامه روانه مراکز خرید تضمینی نکنند.

هوشنگ کرمی افزود: در سالجاری 52 هزار و 600 هکتار از اراضی زراعی شهرستان بهار به کشت غلات، 37 هزار هکتار نیز به کشت گندم و 30 هزار هکتار نیز به کشت جو اختصاص یافته است.

کرمی اعلام داشت: پیش بینی می شود از این میزان کشت گندم و جو در شهرستان، 34 هزار و 400 هزار تن گندم آبی، 36 هزار و 840 تن گندم دیم، 19 هزار و 800 تن جو آبی و 12 هزار تن جو دیم تولید شود.

وی در خصوص کشت بهاره سایر محصولات زراعی شهرستان بهار نیز اعلام داشت: در سالجاری سب زمینی کشت بهاره هفت هزار و 500 هکتار، پیاز 90 هکتار، کدو آجیلی 500 هکتار، خیار هزار و 50 هکتار، ذرت علوفه ای 360 هکتار و یونجه چهار هزار و 700 هکتار از اراضی شهرستان بهار در فصل بهار را به خود اختصاص داده است.

کرمی همچنین در مورد سوخت ارائه شده به بخش کشاورزی شهرستان در دو ماهه اول سالجاری، گفت: در دو ماهه اول سالجاری به پمپ های آب سیار، چاه آب کشاورزی، صنایع تبدیلی،مرغداریها، چاههای بدون مجوز و گلخانه ها با سه هزار و 55 مورد تقاضا برای دریافت سوخت، چهار میلیون و 930 هزار و 500 لیتر سوخت ارائه شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که هفت میلیون و 400 هزار لیتر سوخت به کشاورزان تحویل داده شده بود، کاهش ارائه سوخت و کاهش تقاضا را داشته ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالجاری افزایش خرید ماشین آلات کشاورزی و تأخیر در ارائه سوخت را در بخش کشاورزی داشتیم تقاضا برای دریافت سوخت از جانب کشاورزان کاهش یافته چراکه کشاورزان برای آبیاری به موقع محصولات خود منتظر سوخت دولتی نمانده و از بازار آزاد هم که شده سوخت را در مواقع نیاز تهیه می کنند بنابراین مصرف کاهش نیافته است.