  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۱۹

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان خبرداد:

اعزام بیش از 17 هزار دانشگاهی به عمره/ اجرای "حرم تا حرم" ویژه دانشجویان

اعزام بیش از 17 هزار دانشگاهی به عمره/ اجرای "حرم تا حرم" ویژه دانشجویان

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از بازگشت آخرین گروه از دانشجویان عمره گزار به کشور خبر داد و گفت: در این دوره 17 هزار و 500 نفر از دانشگاهیان سراسر به عمره مفرده اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی با اعلام این خبر افزود: دانشگاهیان عمره گزار در مدت زمان فروردین تا خرداد ماه 93 به سفر عمره رفتند. 

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص برنامه‌های فرهنگی بعد از سفر یادآور شد: به منظور تداوم ارتباط با دانشجویان و برای حفظ معنویت سفر عمره برنامه ریزی هایی صورت گرفته که یکی از این برنامه‌ها طرح "حرم تا حرم" است که در این طرح دانشجویان عمره گزار سال جاری می توانند با تماس با مدیر کاروان خود بدون قرعه کشی به عتبات عالیات اعزام شوند.

وی ادامه داد: در این طرح از هر کاروان عمره یک یا دو کاروان 40 نفره در مرداد و شهریور ماه سال جاری راهی عتبات عالیات خواهند شد. همچنین اردوی زیارتی مشهد مقدس با عنوان "از بهشت تا بهشت"طرح دیگر ستاد است که دانشگاهیان عمره گزار سال 93 در شهریور ماه به مشهد مقدس اعزام می شوند. برنامه های متنوعی برای این اردو در نظر گرفته شده که نحوه اعلام و حضور در اردو متعاقبا اعلام خواهد شد.

فقیهی در خصوص برنامه‌های فرهنگی پس از سفر دانشگاهیان عمره گزار تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی عمره قبل و حین سفر با ارسال بسته های فرهنگی آغاز شد و بسته فرهنگی بعد از سفر هم به زودی برای زائرین سال جاری ارسال خواهد شد. همچنین ستاد عمره در حوزه رسانه اقدام به راه‌اندازی شبکه اجتماعی زمزم کرده  که هدف آن تداوم ارتباط با عمره‌گزاران دانشجوست.

حجت الاسلام فقیهی با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی ستاد گفت:مسابقات فرهنگی مختلفی برای بعد از سفر دانشجویان عمره گزار طراحی شده که از آن میان می توان به مسابقه هفت گام حضور اشاره کرد که زائرین می توانند تا پایان خرداد ماه با ارسال سفرنامه،خاطره و عکس های یادگاری خود از مکه و مدینه به آدرس www.labbayk.ir@gmail.com و omre@ labbayk.ir در این مسابقات شرکت کنند. همچنین می توانند با ارسال حالات معنوی عمره خود به شماره 3000801213 در مسابقه آسمانی ترین پیامک نیز شرکت کنند.

کد مطلب 2303480

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