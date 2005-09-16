مذاكرات هسته اي وزير امور خارجه ايران و تروئيكاي اروپايي

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين نشست با ميانجيگري كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در حاشيه اجلاس سران درنيويورك برگزار شد .



جك استراو ، يوشكا فيشر و فيليپ دوست بلاژي وزاري امور خارجه انگليس ، فرانسه و آلمان و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي در نشستي با منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران درباره برنامه هسته اي اين كشور به بحث و گفتگو پرداختند .



استراو گفت : سه وزير امور خارجه اروپايي و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با وزير امور خارجه ايران يك نشست يك ساعت و بيست دقيقه اي برگزار كردند كه در اين نشست مواضع گوناگون اتحاديه اروپا ودولت ايران به دقت بررسي شد.



وي افزود: اين مذاكرات اولين نشست بين دو طرف در اين سطح از زمان انتخاب احمدي نژاد در ماه ژوئن( تيرماه ) است.



شايان ذكر است وزراي امور خارجه سه كشور اروپايي شب گذشته با كوفي عنان دبير كل سازمان ملل و محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران ديدار و گفتگو كردند.



وزير امور خارجه انگليس پيش از اين نشست گفت : همه از تلاش هاي تروئيكاي اتحاديه اروپايي براي كاهش بحران خبر دارند. ما مشتاق نشست امشب هستيم .



يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان نيز در خصوص نتايج ديدار با همتاي ايراني خود خاطر نشان كرد: ما تاكيد كرديم كه كه مواضع ما روي ميز است. مواضع ما غير قابل تغيير است و ما هم اكنون منتظر اعلام پيشنهادهاي جديد طرف ايراني هستيم .



فليپ دوست بلاژي وزير امور خارجه فرانسه نيز گفت : ما گفتگوهاي بسيار صريحي داشتيم كه اجازه داد آنچه را كه ما مي گوييم تشريح كنيم . اين آغازي براي جلو گيري از يك بحران است و ما را قادر مي كند كه با اطمينان كامل سخن بگوييم .

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