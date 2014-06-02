افزایش کیفی رشته های تحصیلی از برنامه های مهم دانشگاه جامع علمی- کاربردی گلستان است

محمد برزعلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش دانش آموختگان یکی از اهداف مهم دانشگاه جامع علمی - کاربردی است، ابراز کرد: تلاش داریم افزایش کیفی را در سطح استان بعد از مهارت افزایی با ایجاد رشته های مناسب به وجود آوریم تا بتوانیم شاهد افزایش مهارت دانش آموختگان این دانشگاه باشیم.

وی در خصوص ایجاد پودمان های تخصصی کوتاه مدت تصریح کرد: در این حوزه تلاش می شود تا توانمندی های شاغلین و کارگران بخش های مختلف در رابطه با فعالیت هایشان ارتقاء یابد.

وی با عنوان اینکه افزایش مهارت نیروی انسانی در حوزه صنعت را یکی از وظایف این دانشگاه دانست و تاکید کرد: افزایش کیفی مهارت در بین شاغلین حوزه های مختلف می تواند به بهره وری کمک کند و می توانیم به این وسیله محصولات تولیدی با کیفیتی را در استان به وجود می آید.

طراحی و اجرای رشته های مرتبط با صنعت می توان به صنایع استان کمک کند

برز علی افزود: در آینده شاهد استقرارصنایع جدیدی در استان خواهیم بود که دانشگاه علمی – کاربردی با توجه به وظایفی که بر عهده دارد می تواند در کنار مقامات استانی در حین طراحی و استقرار پودمان های مرتبط با استفاده از اساتید مجرب دوره های پودمانی را برای نیروی انسانی که در این صنایع مشغول به فعالیت می شود ایجاد کند.

وی از استقرار مراکز علمی – کاربردی در شهرک های صنعتی آق قلا و مینودشت خبر داد و اظهار داشت: دانشجویان در کنار صنایع می توانند آموزش ببیند که اخیرا در این زمینه فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده ایم .

سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان گلستان با بیان اینکه حدود 45 هزار کارگر ساختمانی در استان وجود دارد، عنوان داشت: تلاش داریم تا در حوزه ساخت و ساز به ویژه ساختمان سازی با استفاده از مراجع تخصصی در این حوزه برنامه هایی را اجرا کنیم تا بتوانیم به افزایش استاندارد ها و بهبود بهره وری کاری کمک کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این حوزه نیازمند مطالعه زیادی است نیازمند همکاری دیگر دستگاه های اجرایی وابسته هستیم تا بتوانیم به نحو احسن این کار را انجام دهیم و البته این کار زمان بر است.

برز علی حضور دانشجویان در محیط های شغلی را بسیار خوب ارزیابی کرد و تاکید کرد: افزایش کیفیت یکی از نگاه های بسیار خوبی است که در دانشگاه علمی – کابردی دنبال می شود و در این زمینه به دنبال پالایش بحث های علمی در بین دانشجویان خواهیم بود .

وی اضافه کرد: ایجاد فعالیت های تحقیقی در بین اساتید و دانشجویان و همچنین پیگیری برگزاری کارگاه های دانشجویی در جهت ارتقاء مهارت

افزایش مهارت های بانوان می تواند به توانمندی آنان در جامعه کمک کند

محمد برز علی به برنامه هایش در حوزه بانوان اشاره کرد و بیان داشت: امروزه بانوان در بخش های مختلف مشغول به فعالیت هستند و از توانمندی های بسیار خوبی در جهت افزایش اشتغال و مدیریتی برخوردار هستند و اگر نگاهی به بانوان در روستا ها بیندازیم می توانیم شاهد این باشیم که در عرصه های مختلف فعالیت می کنند .

وی افزود: می توان در حوزه بانوان در کنار دوره هایی که منتهی به صدور مدرک دانشگاهی می شود با طراحی و اجرای پودمان ها و کارگاه های تخصصی توانمندی های این قشر را در جامعه در جهت ایجاد اشتغال های پاره وقت و کمک بیشتر به اقتصاد خانوار ایجاد کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ سازی لازم را دررابطه برخی از ناهنجاری اجتماعی این زمینه انجام دهیم و به این وسیله بانوان می توانند توانمندی های خودشان را در عرصه های مختلف مدیریتی نشان دهند.

وی دانشگاه علمی – کاربردی را متعلق به همه افراد جامعه دانست و گفت: در حوزه بانوان در نظر داریم تا بتوانیم جلسات متعددی را در ارتباط با اینکه چگونه بتوانیم توانمندی های بانوان را به بخش های خصوصی و حاکمیتی نشان دهیم برگزار کنیم و در این راه افراد می توانند ایده های خود را ارائه کنند.