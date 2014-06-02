پنج دهم بودجه استان همدان به فصل محیط زیست اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمد پور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، اظهار داشت: باید با تلاش شبانه روزی به شعار امسال جامه عمل بپوشانیم.

وی یکی از اهداف مهم اداره حفاظت محیط زیست را افزایش علاقمندی مردم به محیط زیست دانست و ادامه داد: مردم در همه پروژه ها، امورات اجتماعی نقش اساسی ایفا می کنند و نمی توان مبحث اجتماعی را مطرح ولی نقش مردم در آن را انکار کرد و هر کجا مردم حضور پر رنگ داشته باشند موفقیت حاصل می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه اداره حفاظت محیط زیست برنامه های خوبی را برای استان، شهرستان ها و پاسگاه های مناطق تحت حفاظت دنبال می کند، بیان کرد: کارکرد فرهنگی دستور و از بالا به پایین نیست بلکه فواره ای است و باید به دنبال کارکرد اصولی بود و آنرا در سطح استان فرهنگ سازی کرد.

محمد پور با بیان اینکه برای دسترسی به توسعه پایدار باید اراده داشته باشیم، عنوان کرد: امروزه فضای عمومی موضوعات را پیگیری می کنند و معضل اساسی موجود محیط زندگی مردم است چراکه در سطح کشور و استان همدان مشکلات اساسی برای محیط زیست ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه باید برای محیط زیست استان و کشور فکری اساسی شود، بیان کرد: باید از فرصت های به وجود امده بهترین استفاده را کرد و بیشترین استفاده را از NGO ها داشته باشیم و از انها حمایت کنیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه از استانداری درخواست تسهیل ثبت NGO ها را داریم، افزود: از همه رسانه ها و NGO ها که دغدغه آنها مشکلات محیط زیست است تشکر می کنم.

قربانعلی محمد پور با بیان اینکه وضعیت محیط زیست خوب نیست و بیمار است و شرایط خوبی ندارد، بیان کرد: شرایط خوبی برای حفاظت از محیط زیست ایجاد شده و هر خانواده می تواند در ایام درخت کاری یک درخت به نام خود بکارد و این طرح برای نخستین بار در کشور در استان همدان انجام شود.

برای دستیابی به توسعه پایدار باید از ظرفیت همه نهاد ها استفاده شود

وی با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار باید از ظرفیت همه نهاد ها استفاده شود، ادامه داد: همه باید در بحث محیط زیست وارد شده و انتظار داریم که دست اندرکاران سه قوه در استان بیشتر به مسئله محیط ریست توجه کنند تا بتوانیم وضعیتی به مراتب بهتر برای نسل آینده داشته باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه پیشترفت و تکنولوژی در استان باید به روز باشد، اظهار داشت: محیط زیست بال توسعه است و توسعه بدون توجه به محیط زیست ممکن نیست.

محمد پور با بیان اینکه باید مقوله محیط زیست در پروژه ها در نظر گرفته شود، ادامه داد: نمی شود که کارخانه ای آغاز به کار کند اما محیط زیست نا دیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته شورای عالی محیط زیست مغفول مانده بود اما بالاخره تشکیل شد، عنوان کرد: مدیران اجرایی استان باید بحث مدیریت سبز را پیگیری کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا و دهیاران استان باید حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و رعایت مسائل زیست محیطی را در شهر و روستا اولویت خود قرار دهند، ابراز داشت: کمتر از 11 صدم بودجه عمومی کشور مربوط به فصل محیط زیست است و انتظار داریم که استاندار و نمایندگان کمک کنند که پنج دهم بودجه استان همدان به فصل محیط زیست اختصاص یابد.

قربانعلی محمد پور با اشاره به هفته محیط زیست، افزود: بازدید رئیس دادگستری از مناطق محیط زیست، تقدیر از دهیاری های فعال در عرصه محیط زیست و واحد های تولیدی صنعتی که در سی و دومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور داشتند،برگزاری کارگاه آموزشی دهیاران، بازدید مدیران از سیستم آنلاین شرکت سیمان هگمتان، انعقاد تفاهم نامه با فنی و حرفه ای، بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی و غیره از جمله برنامه های اداره محیط زیست استان در هفته محیط زیست است.

یک قوچ از شکارچیان غیر قانونی در همدان کشف شد

وی با بیان اینکه شب گذشته یک قوچ از شکارچیان غیر قانونی در همدان کشف شد، بیان کرد: این قوچ ظهر امروز در طبیعت رها شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه 10 گونه در حال انقراض و در معرض آسیب در استان همدان وجود دارد، اظهار داشت: کرکس مصری و بالابان دو گونه در حال انقراض در استان همدان هستند.

محمد پور با بیان اینکه سال گذشته چهار پروژه بزرگ استانی مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت، بیان کرد: هیچ دستگاهی همانند محیط زیست در استان همدان از نظر معیشتی با مشکل مواجه نیست.