تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش تاثیرگذاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس سازمان تعاون روستايي استان ظهر دوشنبه با فرماندار بوئین زهرا دیدار و گفتگو کرد و در خصوص تقویت تعاونی ها برای تحقق اشتغال پایدار در مناطق مختل تاکید کرد.

در این دیدار که رئيس تعاون روستايي شهرستان بوئين زهرا، مديران عامل اتحاديه ها و شركت هاي تعاون روستايي، كشاورزي و توليدی این شهرستان نیز حضور داشتند در خصوص حمایتها دولت از تعاونی بحث و تبادل نظر شد.

ناطق معين الدين در اين ديدار ضمن تبريک انتصاب فرماندار جديد شهرستان بوئين زهرا گفت: امروز شبکه گسترده تعاونی ها در بخشهای کشاورزی، روستایی، تولیدی، زنان و نظام صنفی کشاورزی نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور ایفا می کند.

وی با اشاره به توانمندسازی تعاونی ها به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تعاونی ها اهرم مناسبی در توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می شوند و در بهره وری بهینه در شرایط تولید و کار در جامعه تاثیرگذارند.

رئیس تعاون روستای استان یادآورشد: توجه به شرکت‌های تعاونی به ویژه در امر تولید می‌تواند به ایجاد ثبات در تولید، جلوگیری از ضرر به تولیدکنندگان، افزایش درآمد تعاون‌گران، استمرار تولید و کنترل و تنظیم بازار منجر شود.

ارسلان قاسمي فرماندار شهرستان بوئين زهرا هم در اين ديدار، بر بهره گيري مناسب و بهينه از پتانسيل ها و ظرفيت هاي تعاون روستايي تاكيد كرد.

وي با اشاره به عملكرد خوب سازمان تعاون روستايي در زمینه خريد تضميني گندم از کشاورزان تصریح کرد: شرکت های تعانی می توانندروش هایی را در پیش بگیرند که تولید کننده دغدغه تنظیم بازار و تامین نهاده را نداشته باشد.

