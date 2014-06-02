ضرر فرودگاه رامسر به دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شفیعی - سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای در بازدید از آموزشکده شهرستان رامسر با اعلام نارضایتی از وضعیت کارگاه‌ها، خوابگاه‌ها و فضای آموزشی این آموزشکده اظهار کرد: کار ساخت آموزشکده جدید باید در کوتاه ترین زمان در دستور کار قرار گیرد.

وی در نشستی که با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان رامسر همراه بود، گفت: اعلام شده است که حدود 8 هکتار از زمین آموزشکده ملاصدرا در طرح توسعه فرودگاه رامسر قرار گرفته که براساس اسناد و مدارک ثبتی، این میزان، دوازده هکتار است.

وی با انتقاد از پرداخت خسارت یک میلیارد تومانی به ازای تخریب ساختمان های آموزشکده افزود : بیش از 8600 متر مربع از فضاهای آموزشی و رفاهی این آموزشکده تخریب و یا در انتظار تخریب است و پرداخت این مبلغ نمی تواند این خسارت ها را جبران کند.

شفیعی با بیان اینکه اگر برآوردی از قیمت زمین در اختیار گذاشته شده به فرودگاه و تخریب ساختمان های آموزشکده ملاصدرا داشته باشیم ، خواهیم دید آموزشکده بسیار متضرر شده است، تصریح کرد : دانشگاه فنی و حرفه ای خواستار جبران ضرر حاصل از واگذاری زمین و تخریب ساختمان ها است.

وی افزود: باید براساس کار کارشناسی، میزان قیمت زمین ها و خسارت وارده به آموزشکده ملاصدرا برآورد شود و در اسرع وقت پرداخت شود تا بتوانیم با کمک مسئولین شهرستان آموزشکده را از وضعیت کنونی خارج ساخته و به جبران آسیب های وارده بپردازیم.